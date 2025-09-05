Lavori in Via Porcell: Modifiche alla Viabilità per 3 Giorni

Comunicazione Essenziale: Modifiche alla Viabilità per Intervento di Lavori a Via Porcell e Zone LimitrofeSi informa la cittadinanza e i soggetti interessati che, per la durata di tre giorni, da lunedì 8 a mercoledì 10 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, saranno implementate significative modifiche alla viabilità nell’area di Via Porcell e nelle vie adiacenti.

Queste restrizioni sono strettamente necessarie per consentire in sicurezza le operazioni di trasporto, installazione e montaggio di una gru di cantiere, cruciale per il complesso intervento di riqualificazione previsto per l’ex Clinica Pediatrica.

Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza delle operazioni e a minimizzare l’impatto sul flusso veicolare, pur prevedendo inevitabili disagi.

Si prega di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale di supporto presente in loco.

Restrizioni Principali:* Via Giovanni Porcell: Nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Ospedale e l’area di sosta riservata ai residenti, sarà istituito un divieto assoluto di transito, circolazione e sosta.

Parallelamente, sarà implementato un divieto di sosta anche nell’area immediatamente adiacente al Palazzo delle Scienze.

* Via Fiume: Per agevolare il flusso, sarà imposto il senso unico di marcia in direzione del viale Buon Cammino, fino all’incrocio con Via Giovanni Porcell.

Nel tratto compreso tra Via Fiume e la fine dell’area di sosta riservata ai residenti, si adotterà il doppio senso di marcia.

* Svolte Regolamentate: L’accesso consentito da Via Fiume a Via Giovanni Porcell sarà limitato esclusivamente a coloro che necessitano di accedere all’area di sosta riservata ai residenti.

In alternativa, la svolta da Via Fiume sarà obbligatoriamente a sinistra verso Via dei Genovesi e successivamente verso Via Santa Croce.

* Divieto di Sosta Generalizzato: Un divieto di sosta con rimozione forzata, valido 24 ore su 24, sarà applicato su entrambi i lati di Via Anfiteatro, nel tratto compreso tra Viale Luigi Giussani e Via Ospedale.

* Modifiche in Via Anfiteatro: Il senso unico di marcia in Via Anfiteatro sarà attivo dal civico 121/b di Via Ospedale fino all’intersezione con Viale Buon Cammino, in direzione consentita.

Sarà inoltre obbligatoria la svolta a sinistra da Via Ospedale verso Via Anfiteatro, seguita da una svolta obbligatoria a destra all’uscita del passo carrabile al civico 121/b.

* Disposizioni Aggiuntive: In Via Fra Nicola Da Gesturi, sarà obbligatoria la svolta a sinistra all’incrocio con Via Anfiteatro.

In Viale Buon Cammino, la svolta all’incrocio con Via Giussani sarà obbligatoriamente a sinistra, mentre in Via Giussani all’incrocio con Via Anfiteatro, la direzione sarà obbligatoriamente a destra.

Si raccomanda vivamente di pianificare i propri spostamenti tenendo conto di queste modifiche e di consultare la segnaletica stradale per evitare ritardi o inconvenienti.

Si scusano per eventuali disagi e si ringrazia per la collaborazione.

Per informazioni dettagliate e aggiornamenti, si prega di consultare il sito web del Comune o contattare l’Ufficio Viabilità.