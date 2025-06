Lutto a Olzai: addio a Tonino Corrias, vedetta delle Forestas

La comunità di Olzai e l’intera Barbagia sono in lutto per la perdita di Tonino Corrias, figura conosciuta e rispettata, spentosi all’alba presso l’ospedale San Francesco di Nuoro, a seguito di un tragico incidente stradale. L’uomo, 67enne, aveva perso la vita in circostanze drammatiche, dopo essere stato soccorso in serata nelle campagne circostanti il suo paese natale.L’incidente si è verificato intorno alle ore 20:00, quando il veicolo, una Fiat Punto, guidato da Corrias, è uscito improvvisamente dalla carreggiata, ribaltandosi. La dinamica precisa dell’evento è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno esaminando le condizioni del manto stradale e la visibilità al momento dell’incidente. Tonino Corrias dedicava la sua vita al servizio del territorio, lavorando come vedetta per le Forestas, un ruolo cruciale nella salvaguardia del patrimonio boschivo e nella prevenzione degli incendi. La sua esperienza e la sua conoscenza del territorio erano preziose per il cantiere forestale di Gulana, dove svolgeva il suo lavoro con dedizione e professionalità. L’imminente collocazione a riposo, dopo anni di onorata attività, aveva suscitato grande gioia nella sua famiglia e nei suoi colleghi.L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono è stato tempestivo ed efficace, ma le ferite riportate da Corrias si sono rivelate troppo gravi. La difficoltà di estrarre il conducente dall’abitacolo accartocciato del veicolo ha reso ancora più drammatiche le operazioni di soccorso. La rapidità con cui è stato attivato l’elisoccorso testimonia la gravità delle condizioni dell’uomo, ma purtroppo non è stato sufficiente a evitare il decesso.La notizia della scomparsa ha gettato un’ombra di tristezza sulla comunità, segnata dalla perdita di un uomo legato profondamente alle sue radici e impegnato nella tutela dell’ambiente. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione al lavoro e di amore per il territorio, valori che lo hanno reso un punto di riferimento per molti. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per la famiglia, gli amici e i colleghi, e segna una perdita significativa per l’intera Barbagia. L’eredità di Tonino Corrias, fatta di impegno, professionalità e attaccamento alle tradizioni, rimarrà impressa nella memoria di chi lo ha conosciuto.