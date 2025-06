Mariano Olla, Cagliari in lutto: un sorriso spento, un vuoto incolmabile.

La comunità di Cagliari si è stretta attorno alla famiglia Olla nel profondo dolore per la perdita di Mariano, un sedicenne il cui sorriso improvvisamente spento ha lasciato un vuoto incolmabile. La cerimonia funebre, celebrata nella chiesa di San Giorgio Martire a Sestu, ha visto una partecipazione commovente, un fiume di volti giovanili, molti dei quali indumentati con la sobria maglietta nera, un gesto spontaneo di lutto e solidarietà.L’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, ha presieduto la funzione, offrendo parole di conforto e riflessione su un destino improvviso e incomprensibile, su una giovinezza interrotta troppo presto. Il suo discorso, intriso di spiritualità e umanità, ha cercato di dare un senso a un evento tragico, invitando alla memoria di Mariano, al ricordo della sua vitalità, dei suoi sogni, delle sue potenzialità.La chiesa, un rifugio silenzioso nel caos del dolore, era gremita. Oltre ai familiari, numerosi amici, vicini di casa, e compagni di scuola, testimoni di una vita breve ma intensa. L’istituto Meucci, luogo di studio e crescita per il giovane, ha inviato un messaggio ufficiale, un tributo commosso che ha espresso il profondo cordoglio di docenti e personale scolastico. Parole che hanno parlato di un ragazzo solare, attento, curioso, capace di suscitare ammirazione e affetto.La scomparsa di Mariano non è solo una perdita personale per la sua famiglia e i suoi amici, ma un evento che scuote l’intera comunità. Un ragazzo pieno di promesse, strappato alla vita in circostanze ancora da chiarire, lascia dietro di sé un’eredità di ricordi preziosi e un interrogativo doloroso. La tragica conclusione, avvenuta sulla spiaggia di Sant’Elia, un luogo simbolo di estata e di gioventù, amplifica il senso di ingiustizia e di perdita. Si tratta di un momento che invita alla riflessione sulla fragilità dell’esistenza e sull’importanza di coltivare relazioni autentiche, di valorizzare ogni istante e di offrire supporto a chi soffre. Il dolore collettivo si trasforma in un impegno a onorare la memoria di Mariano, ricordando il suo sorriso e continuando a vivere con la stessa passione e vitalità che lo hanno contraddistinto. La comunità, unita nel lutto, si stringe attorno alla famiglia Olla, offrendo sostegno e vicinanza in questo momento di immenso dolore.