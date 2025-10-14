Menopausa: Open Weekend per la Salute Femminile a Sassari

La Menopausa: Un Nuovo Capitolo di Benessere e Prevenzione – L’AOU di Sassari Promuove un Open Weekend dedicato alla Salute FemminileIn occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari si unisce all’iniziativa nazionale “(H)Open Weekend sulla Menopausa”, promossa dalla Fondazione Onda ETS, che coinvolge le strutture sanitarie certificate con il Bollino Rosa.

L’evento rappresenta un’opportunità cruciale per promuovere una cultura della salute femminile informata e consapevole, affrontando un momento fisiologico spesso avvolto da tabù e incomprensioni.

La menopausa, segnata dalla cessazione definitiva delle mestruazioni, è un passaggio inevitabile nella vita di ogni donna, con implicazioni che vanno ben oltre la semplice fine della fertilità.

Si tratta di una fase di profonda trasformazione ormonale, caratterizzata dalla graduale diminuzione dei livelli di estrogeni e progesterone, che possono scatenare una serie di sintomi variabili per intensità e impatto sulla qualità della vita.

L’iniziativa “(H)Open Weekend” si pone l’obiettivo di superare la superficialità con cui la menopausa è spesso affrontata, incoraggiando le donne a ricercare informazioni qualificate e a intraprendere percorsi di prevenzione e cura personalizzati.

L’AOU di Sassari, attraverso la sua struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia, guidata dal Professor Giampiero Capobianco, e la Breast Unit, diretta dal Professor Alessandro Fancellu, offre un supporto multidisciplinare per affrontare questa fase con serenità e proattività.

I sintomi tipici della menopausa possono manifestarsi in modi diversi, includendo vampate di calore, disturbi del sonno, sbalzi d’umore, alterazioni del peso corporeo e un aumento del rischio di osteoporosi.

Oltre a questi aspetti, è importante considerare le implicazioni a lungo termine sulla salute cardiovascolare e il potenziale impatto sulle funzioni cognitive.

L’Open Weekend offre un’occasione unica per sottoporsi a visite ginecologiche gratuite (il 17 ottobre, dalle 9 alle 15, presso l’ambulatorio 9 del palazzo Materno infantile in viale San Pietro 12) che includono valutazioni cliniche e, se necessario, ecografie pelviche e pap test.

Parallelamente, la Breast Unit offrirà visite senologiche gratuite (sempre il 17 ottobre, dalle 9 alle 13, presso le Cliniche di viale San Pietro) per una prevenzione completa.

La prenotazione può essere effettuata telefonicamente o via email.

L’iniziativa va oltre la mera gestione dei sintomi acuti.

L’AOU di Sassari sottolinea l’importanza di una visione olistica, che integri l’aspetto medico con l’adozione di stili di vita salutari, la promozione dell’attività fisica regolare e una corretta alimentazione.

La consapevolezza e l’informazione sono le armi principali per affrontare questo cambiamento con fiducia, preservando il benessere fisico e mentale e investendo nella qualità della vita futura.

Non si tratta di una malattia da curare, ma di una tappa fondamentale del percorso femminile che merita di essere vissuta pienamente e con serenità.