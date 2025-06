Nautica del Futuro: Innovazione e Sostenibilità all’Arsenale di Venezia

La mostra MUVE Yacht Projects Academy Lab, ospitata nel cuore pulsante dell’Arsenale di Venezia, ha rappresentato un crocevia cruciale per il futuro della nautica, un futuro inevitabilmente legato alla sostenibilità e all’innovazione radicale. L’evento, promosso dalla Fondazione Musei Civici Veneziani, ha trascendentato la mera esposizione di progetti, configurandosi come un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo di confronto tra le menti più brillanti del panorama accademico italiano.In questo contesto dinamico, l’imbarcazione “Mariposa” del team Unica Sailing, proveniente dall’Università di Cagliari, ha brillato come simbolo di un approccio multidisciplinare e lungimirante. La partecipazione di Cagliari, con la sua crescente vocazione verso l’eccellenza nella ricerca e nell’ingegneria marittima, sottolinea il ruolo sempre più rilevante del suo ateneo nel plasmare le nuove tendenze del settore nautico nazionale. La “Mariposa” non è solo un progetto navale, ma il risultato tangibile di un percorso formativo che integra competenze tecniche avanzate con una profonda consapevolezza delle responsabilità ambientali.L’edizione 2024 della mostra, giunta alla sesta iterazione, ha focalizzato l’attenzione sullo sviluppo di imbarcazioni da crociera di piccole dimensioni, progettate per minimizzare l’impatto ecologico senza compromettere il lusso e il comfort. Si tratta di una sfida complessa, che richiede una profonda rielaborazione dei concetti tradizionali di design navale e propulsione. La necessità di coniugare estetica innovativa, efficienza energetica e rispetto per l’ecosistema marino ha stimolato la creatività dei team universitari coinvolti, portando alla luce soluzioni originali e promettenti.Il rigoroso processo di selezione dei progetti, curato da un comitato scientifico di altissimo livello presieduto da Carlo Nuvolari-Duodo, ha garantito la qualità e l’originalità delle proposte esposte. La presenza di figure chiave provenienti da aziende leader come Fincantieri e Silent Yachts, insieme a designer industriali di fama internazionale e giornalisti nautici specializzati, ha conferito all’evento un’autorevolezza indiscussa.Accanto al team cagliaritano, guidato dal docente Flavio Stochino, hanno partecipato altre prestigiose università italiane, tra cui Genova, Torino, Padova, Trieste e Pavia, ciascuna con i propri approcci e soluzioni innovative. L’interscambio di idee e la competizione costruttiva tra questi team hanno contribuito a creare un ambiente di apprendimento stimolante e a promuovere la diffusione di buone pratiche nel campo della nautica sostenibile. La “Mariposa” di Unica Sailing, con la sua visione audace e il suo impegno per un futuro più verde, incarna lo spirito di questa nuova era della navigazione.