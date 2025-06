nu, re ampia care le sono, Areus potenzia il 118 per l’estate.

Areus potenzia il 118 per l’estate 2024: un’analisi approfondita del piano di emergenzaCon l’avvicinarsi della stagione estiva, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areus) ha implementato un piano di potenziamento del servizio 118, mirato a garantire una risposta più rapida ed efficace alle emergenze sanitarie in tutto il territorio regionale. La delibera del commissario straordinario Angelo Maria Serusi, resa operativa a partire dal 15 giugno, rappresenta un investimento strategico per supportare i flussi turistici in crescita e assicurare la sicurezza dei residenti.Il piano, che si articola in una serie di interventi mirati, va ben oltre la semplice estensione degli orari di disponibilità delle postazioni di base già operative. Si prevede, infatti, l’attivazione di nuove postazioni, sia di base che avanzate, in aree ritenute cruciali per la copertura del territorio. Questa decisione riflette una valutazione attenta della distribuzione geografica dei rischi e delle esigenze sanitarie della popolazione.Un elemento chiave del potenziamento risiede nella flessibilità operativa delle risorse umane. Grazie alla disponibilità di infermieri specializzati, alcune postazioni di base potranno essere trasformate in mezzi di soccorso medicalizzati. Questa capacità di adattamento è particolarmente importante per la gestione delle cosiddette “patologie tempo-dipendenti”, ovvero quelle condizioni mediche che richiedono un intervento immediato per evitare conseguenze gravi o permanenti. L’impiego di infermieri a bordo dei mezzi di soccorso non solo migliora la capacità di diagnosi e trattamento precoce, ma contribuisce anche a ottimizzare l’uso delle risorse, alleggerendo il carico di lavoro dei medici del 118.L’implementazione immediata del piano estivo prevede un rafforzamento significativo in ben sette località. Campedda (Sassari) e La Caletta (Siniscola) vedranno un passaggio a copertura h24, mentre a Tortolì il mezzo di soccorso evolverà da infermieristico a medicalizzato. Ulteriori potenziamenti sono previsti a Giba, Sant’Anna Arresi e Carloforte, che vedrà la sua postazione di base trasformata in infermieristica.Oltre a queste prime aree, il piano prevede un’ulteriore espansione del servizio in altre tredici località, estendendo la copertura e garantendo una risposta più capillare sul territorio regionale.L’analisi delle singole ASL evidenzia una distribuzione strategica delle risorse. Nella ASL di Sassari, si conferma la presenza di mezzi di soccorso di base a Platamona con orario prolungato. Nella ASL di Olbia, si garantisce una copertura h24 a Loiri Porto San Paolo, Vignola Mare e Costa Paradiso, con la presenza di infermieri a bordo del mezzo di base a Santa Teresa di Gallura. A Orosei, il mezzo di base presterà servizio a Sos Alinos in modalità h24, mentre a Galtellì si prevede la trasformazione del mezzo di base in infermieristico.La ASL di Cagliari vedrà il rafforzamento del servizio con una postazione India h24 a Costa Rei e Torre delle Stelle, con infermiere a bordo, e una simile modalità sarà adottata a Chia-Domus de Maria. La ASL di Carbonia, oltre alle postazioni già attive, vedrà l’attivazione di una postazione con mezzo quad a Gonnesa per il soccorso lungo la spiaggia di Plag’e Mesu.Per colmare eventuali lacune nella copertura del territorio, sono stati riaperti i termini per l’assegnazione di servizi nella ASL del Medio Campidano, Oristano e nel nord Sardegna. Ciò dimostra l’impegno di Areus nel garantire una rete di soccorso completa e accessibile a tutti.Il piano di potenziamento non si limita all’utilizzo dei mezzi di soccorso a terra, ma si avvale anche dell’Elisoccorso, che può essere attivato dalle centrali operative 118 di Cagliari e Sassari. La presenza di elicotteri di Olbia, Alghero e Cagliari, operativi rispettivamente diurno-notturno e diurno, rappresenta un ulteriore livello di risposta rapida per le emergenze più complesse e in aree difficilmente accessibili.L’iniziativa testimonia l’impegno costante di Areus nel migliorare la qualità del servizio di emergenza urgenza, puntando su un modello di assistenza flessibile, reattivo e integrato, capace di rispondere efficacemente alle sfide poste dall’aumento dei flussi turistici e dalle esigenze sanitarie della popolazione.