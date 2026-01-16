Nuoro, un polo scientifico per l’Einstein Telescope

Un’ambiziosa sinergia scientifica e formativa si consolida tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Regione Sardegna e il Comune di Nuoro, inaugurando una nuova era per il territorio e segnando un passo cruciale verso l’ambizioso progetto Einstein Telescope.

L’accordo quadro firmato dal sindaco Emiliano Fenu, dalla presidente Alessandra Todde e dal presidente dell’INGV, Fabio Florindo, non rappresenta solo un’iniziativa locale, ma un investimento strategico per lo sviluppo sostenibile della Sardegna, puntando sull’eccellenza scientifica come motore di crescita economica e sociale.

La partnership nasce dalla visione di trasformare l’ex sito minerario di Sos Enattos in un osservatorio di rilevanza internazionale, destinato ad ospitare l’Einstein Telescope, un progetto pionieristico nel campo dell’astronomia gravitazionale.

La scelta del sito sardo, frutto di un’attenta valutazione geologica e sismologica, testimonia le peculiarità uniche del territorio nuorese, caratterizzato da una stabilità geologica eccezionale e da un basso livello di rumore ambientale, fattori imprescindibili per la sensibilità degli strumenti di rilevamento.

L’impegno del Comune di Nuoro si concretizza con la messa a disposizione dei locali ristrutturati dell’ex Artiglieria, che saranno trasformati in un moderno polo scientifico-universitario.

Questo spazio, pensato per favorire l’interazione tra ricercatori, studenti e professionisti, diventerà un centro di aggregazione di competenze e un motore di innovazione per l’intera regione.

La presidente Todde sottolinea come questa collaborazione rappresenti una tappa fondamentale nella corsa all’aggiudicazione del progetto Einstein Telescope, evidenziando l’importanza della collaborazione internazionale, testimoniata dalla recente dichiarazione di intenti con la Sassonia.

Oltre alla rilevanza scientifica, l’avvio del polo scientifico-universitario porterà ricadute significative in termini di sviluppo economico, creazione di posti di lavoro qualificati e rafforzamento del capitale umano.

L’iniziativa mira a creare un ecosistema di ricerca dinamico, capace di attrarre talenti e di generare nuove opportunità per il territorio.

Il sindaco Fenu evidenzia come la scelta dell’ex Artiglieria come sede dell’istituto sia strategica, per la sua posizione centrale e la sua vocazione storica come area di collegamento tra il centro urbano e il territorio circostante.

La riqualificazione di quest’area, un tempo simbolo di attività estrattiva, rappresenta un’occasione unica per restituire alla città un’area di eccellenza scientifica, capace di fungere da catalizzatore per lo sviluppo dell’intero Nuorese.

Il presidente Florindo, a nome dell’INGV, ribadisce l’impegno a supportare attivamente la candidatura sarda, non solo attraverso il proseguimento delle attività di monitoraggio iniziate nel 2019, ma anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture e l’ampliamento delle attività di ricerca.

I dati raccolti in Sardegna, integrati con quelli provenienti da altre reti osservative, contribuiranno a migliorare la comprensione dei fenomeni geofisici che interessano l’area mediterranea, con particolare attenzione all’evoluzione della catena appenninica e all’attività vulcanica italiana.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di ricerca globale, volto a comprendere i meccanismi che regolano l’evoluzione del nostro pianeta e a mitigare i rischi naturali.