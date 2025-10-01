Nuova Direttore Cardiologia a Lanusei: la Dottoressa Bonano guida l’ospedale.

Lanusei accoglie una figura di spicco per il reparto di Cardiologia: la dottoressa Simonetta Bonano assume l’incarico di Direttore della struttura complessa dell’ospedale ogliastrino, segnando un punto di svolta per l’assistenza cardiologica nel territorio.

La nomina, frutto di un concorso pubblico indetto da Ares Sardegna per la Asl Ogliastra, sancisce l’arrivo di una professionista con un curriculum ricco di esperienze accademiche e cliniche di alto livello.

Nata a Cagliari nel 1969, la dottoressa Bonano affonda le sue radici nel cuore dell’Ogliastra, legandosi ancora di più al territorio che ora dirige.

La sua formazione universitaria, culminata con la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Cagliari e la specializzazione in Cardiologia nel 2002, rappresenta il fondamento di una carriera costellata di aggiornamenti e approfondimenti.

Il master in Terapia Intensiva Cardiologica conseguito presso l’Università di Padova, due anni fa, testimonia il suo costante impegno nella ricerca di soluzioni innovative per la gestione delle patologie cardiovascolari più complesse.

La sua esperienza professionale, iniziata nel 2002 presso l’ospedale San Francesco di Nuoro, si è progressivamente focalizzata sull’area dell’emodinamica, una branca specialistica cruciale per la diagnosi e il trattamento delle malattie che compromettono il flusso sanguigno.

Dal 2010, l’attività clinica all’interno dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) del nosocomio nuorese ha consolidato le sue competenze nella gestione di emergenze cardiologiche e nella cura di pazienti ad alto rischio.

L’ambizione di crescita professionale della dottoressa Bonano l’ha portata ad ampliare i propri orizzonti attraverso due significative esperienze internazionali: un periodo di formazione presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso (2005-2006), incentrato sull’emodinamica, e un periodo di perfezionamento presso l’UTIC dell’ospedale San Gerardo di Monza (2013), un centro di eccellenza nella cardiologia intensiva.

Il suo impegno nella divulgazione e nell’insegnamento è ulteriormente dimostrato dal suo ruolo di istruttrice di corsi di rianimazione cardiopolmonare (ALS) per conto dell’Italian Resuscitation Council, un segno tangibile della sua dedizione alla formazione di nuove generazioni di professionisti sanitari.

Guardando al futuro, la dottoressa Bonano esprime un obiettivo chiaro e ambizioso: “Rendere appetibile il nostro ospedale per le nuove generazioni di cardiologi”.

Riconoscendo il valore del team medico esistente, che definisce “molto competente”, la sua visione strategica mira a creare un ambiente professionale stimolante e ricco di opportunità per attrarre giovani talenti e garantire la sostenibilità del reparto di Cardiologia nel lungo termine.

L’intento è quello di valorizzare il potenziale del nosocomio di Lanusei, posizionandolo come un punto di riferimento per l’assistenza cardiologica nel territorio ogliastrino e non solo, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti e a promuovere la salute della comunità.