Nuova leadership all’AOU di Cagliari: Finco e Calabrò al comando

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari si arricchisce di una nuova leadership, con l’insediamento di Gabriele Finco come Direttore Sanitario e Gianluca Calabrò in qualità di Direttore Amministrativo, un passaggio cruciale all’interno del più ampio processo di riorganizzazione imposto dalla Legge Regionale 8 del 2025. La designazione, voluta e coordinata dal Commissario Straordinario Vincenzo Serra, segna un punto di svolta per l’istituzione, volto a rafforzare la sua efficienza e qualità dei servizi offerti alla comunità.Gabriele Finco, figura di spicco nel panorama medico cagliaritano, assume la direzione sanitaria portando con sé un solido bagaglio di competenze e una profonda esperienza nel campo dell’anestesiologia, rianimazione e terapia del dolore. Docente presso l’Università di Cagliari, il suo impegno si estende alla guida della struttura di Anestesia e Rianimazione del Policlinico, oltre che al coordinamento del dipartimento Materno Infantile dell’AOU. La sua leadership si proietta anche nella formazione delle nuove generazioni di specialisti, con la direzione delle scuole di specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Terapia del Dolore e Cure Palliative. Il ruolo di delegato del rettore per le scuole di specializzazione dell’Area Sanitaria e la partecipazione attiva alle Commissioni regionali dedicate alle Cure Palliative e alla Terapia del Dolore testimoniano un impegno costante verso l’eccellenza e l’innovazione nel settore sanitario. La sua precedente esperienza nella Commissione Oncologica Regionale sottolinea una visione integrata e multidisciplinare nella cura dei pazienti.Gianluca Calabrò, con una solida formazione in Economia e Commercio, porta con sé un’ampia esperienza manageriale nel settore pubblico. Prima della sua nomina, ha ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo presso l’ASL di Cagliari, un incarico che consolida la sua capacità di gestione e pianificazione strategica. Il suo curriculum vitae include un periodo significativo come Direttore Generale per l’Assessorato dell’Industria e per l’Assessorato Regionale della Sanità (2011-2014), evidenziando la sua competenza nella gestione di risorse complesse e nella definizione di politiche sanitarie a livello regionale. L’esperienza maturata in ruoli di responsabilità presso ASPAL, ARNAS Brotzu e ASL di Sanluri, con la direzione di servizi amministrativi, economici, finanziari, di bilancio e affari generali, dimostra una visione globale e una capacità di leadership comprovata.Il Commissario Serra, esprimendo la propria soddisfazione per l’adesione di questi due professionisti di alto livello, sottolinea come queste nomine rappresentino un tassello fondamentale nel processo di riorganizzazione avviato dal Consiglio e dalla Giunta Regionale. L’auspicio è che la loro expertise e il loro impegno possano contribuire in modo significativo a modernizzare l’AOU di Cagliari, ottimizzando le risorse, migliorando l’assistenza ai pazienti e rafforzando il ruolo dell’istituzione nel contesto sanitario regionale. L’obiettivo primario è garantire un sistema sanitario più efficiente, equo e orientato alla qualità della vita dei cittadini.