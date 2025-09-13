Nuovo comandante al Gruppo Fiamme Gialle di Olbia

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia accoglie un nuovo comandante: il tenente colonnello Andrea Longo, che assume l’investitura in sostituzione del capitano Carlo Lazzari, trasferito a Nuoro per guidare il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

Il cambio di comando segna non solo una transizione formale, ma anche un passaggio di testimone di competenze e un’iniezione di nuove prospettive all’interno del prestigioso corpo.

L’esperienza del capitano Lazzari alla guida delle Fiamme Gialle galluresi costituisce un capitolo significativo.

Otto anni dedicati a contrastare efficacemente le illegalità, in sinergia con la Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Le indagini dirette hanno spaziato dalla tutela della legalità nella gestione della spesa pubblica, con un’analisi approfondita delle dinamiche valutari e un’azione decisa contro il traffico di sostanze stupefacenti, fenomeni che minano la stabilità economica e sociale del territorio.

La sua leadership ha concretamente contribuito a preservare l’integrità del tessuto economico locale, dimostrando una profonda comprensione delle sfide e delle peculiarità del contesto.

Il tenente colonnello Longo porta con sé un profilo professionale di elevato spessore, arricchito da un percorso formativo e operativo particolarmente ampio.

A soli 38 anni, vanta un solido background accademico, culminato in lauree in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, in Giurisprudenza e due master specialistici in Criminologia e Studi Giuridici Forensi e in Strategie Organizzative e di Innovazione nella Pubblica Amministrazione.

Questa preparazione teorica, unita all’esperienza sul campo, lo abilita a comprendere la complessità dei fenomeni criminali e ad adottare strategie di contrasto innovative ed efficaci.

Il suo percorso professionale ha visto l’assegnazione a diversi incarichi di comando in reparti territoriali, tra cui la Tenenza di Poggibonsi, la Compagnia di Capua e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Terni, esperienze che gli hanno permesso di acquisire una visione d’insieme delle problematiche che affliggono il territorio e di sviluppare capacità di leadership e di gestione delle risorse.

L’impiego nei Reparti Speciali della Guardia di Finanza, focalizzati sulla Tutela della Spesa Pubblica nazionale, ha ulteriormente affinato la sua competenza nella prevenzione e repressione di reati contro l’amministrazione finanziaria.

Il recente incarico di staff allo Stato Maggiore del Corpo, nell’ambito della Sezione Frodi Uscite Comunitarie, testimonia la fiducia che il comando generale ripone nelle sue capacità analitiche e strategiche, permettendogli di contribuire attivamente alla definizione delle politiche di contrasto alla criminalità economica a livello nazionale.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Marco Sebastiani, ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno e i risultati ottenuti dal capitano Lazzari, riconoscendone il valore professionale e umano.

Il saluto al nuovo comandante Longo è stato caloroso e fiducioso, con l’augurio di un proficuo e stimolante percorso professionale in questo nuovo e delicato incarico, forte della consapevolezza che la sua esperienza e la sua preparazione sapranno contribuire significativamente alla tutela della legalità e alla salvaguardia degli interessi economici della comunità.

Il passaggio di consegne rappresenta quindi non solo un cambiamento di personale, ma un rafforzamento della capacità operativa e strategica del Gruppo, pronto a fronteggiare le nuove sfide che il futuro riserva.