Nuovo comandante dei Carabinieri a Sassari: il Colonnello Maione

Il Comando Provinciale Carabinieri di Sassari accoglie un nuovo volto alla guida: il Colonnello Antonio Maione, che assume l’incarico subentrando al Colonnello Massimiliano Pricchiazzi.

L’insediamento, avvenuto pochi giorni fa, è stato inaugurato da un incontro con la stampa, occasione in cui il Colonnello Maione ha espresso un profondo senso di appartenenza e un rinnovato impegno verso la comunità sassarese.

“L’accoglienza ricevuta è stata tangibile, un segnale di fiducia che mi motiva a dedicare le mie energie e la mia professionalità al servizio di questa provincia,” ha dichiarato.

Il Colonnello Maione, 46 anni, originario di Vico Equense, in provincia di Napoli, porta con sé un curriculum ricco e diversificato, testimonianza di una carriera costellata di esperienze significative all’interno dell’Arma dei Carabinieri.

La sua formazione accademica spazia dalla laurea in Giurisprudenza a quella in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, arricchita da una specializzazione in Studi Internazionali Strategico-Militari, evidenziando una visione ampia e complessa delle sfide di sicurezza contemporanee.

Il percorso formativo include la prestigiosa Accademia Militare di Modena, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, pilastri fondamentali per la sua preparazione professionale.

L’approccio del nuovo Comandante si focalizza su una presenza capillare e una profonda interazione con la cittadinanza.

“La nostra priorità sarà l’ascolto attivo e la disponibilità verso i cittadini,” ha affermato, “garantendo una presenza costante e rassicurante in ogni angolo del territorio, anche nei centri più piccoli, dove l’azione dei Carabinieri deve essere percepita come un punto di riferimento essenziale.

” Questo approccio mira a rafforzare il legame di fiducia tra le forze dell’ordine e la comunità, promuovendo un clima di sicurezza e serenità.

Il curriculum del Colonnello Maione riflette una carriera orientata sia all’operatività sul campo che alla gestione e alla comunicazione strategica all’interno dell’Arma.

Tra i suoi incarichi precedenti spiccano il comando di plotone presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, il ruolo di comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma San Pietro, la guida della Compagnia Carabinieri di Firenze, e un importante contributo alla comunicazione interna ed esterna dell’Arma presso il Comando Generale.

L’esperienza come Addetto alla Difesa presso l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) testimonia una competenza in ambito internazionale e una conoscenza approfondita delle dinamiche geopolitiche.

Il precedente incarico come capo sezione del servizio Audit del dipartimento Audit e Innovazione del Comando Generale dei Carabinieri denota una capacità di analisi e di gestione dei processi interni, elementi cruciali per l’efficienza e l’efficacia dell’Arma.

L’arrivo del Colonnello Maione a Sassari rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente l’azione dei Carabinieri sul territorio, consolidando la sicurezza e promuovendo la collaborazione con le istituzioni locali e la cittadinanza.