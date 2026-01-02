Nuovo reparto pediatrico a Cagliari: finalmente una terapia intensiva

La recente approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto per un reparto di Terapia Semintensiva-Intensiva Pediatrica presso l’Arnas G.

Brotzu di Cagliari rappresenta una pietra miliare per il sistema sanitario sardo, segnando la conclusione di una lacuna strutturale che affligge la regione da anni.

L’iniziativa, inscritta nel Programma di Sviluppo Regionale 2024-2029 e focalizzata sull’obiettivo strategico di un “Ospedale dei bambini”, risponde a una criticità innegabile: la Sardegna è stata finora l’unica realtà italiana priva di una Terapia Intensiva Pediatrica (TIP) dedicata.

Questa carenza ha generato un impatto significativo sulla collettività, traducendosi in disagi per le famiglie, esponendo i pazienti pediatrici a rischi clinici potenzialmente evitabili e comportando costi sostanziali derivanti dalla necessità di trasferimenti sanitari verso altre regioni.

L’istituzione della TIP Brotzu non è quindi solo una risposta a un’emergenza, ma un investimento strategico volto a garantire un livello di cura intensiva altamente specialistica per i bambini sardi, allineandolo agli standard di eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Il progetto, concepito per una realizzazione graduale e progressiva, si articola in due fasi principali.

La prima, immediatamente operativa, prevede l’attivazione di posti letto dedicati e un potenziamento significativo dei percorsi di emergenza e trasporto pediatrico, elementi cruciali per una risposta rapida e appropriata in situazioni di urgenza.

La seconda fase, di più ampio respiro, mira alla piena realizzazione del reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, configurandolo come un punto di riferimento regionale e un nodo centrale all’interno di una rete pediatrica più ampia e integrata.

L’Arnas G.

Brotzu, in quanto struttura ospedaliera di riferimento, si assume il compito delicato di orchestrare l’avvio del percorso assistenziale, elaborando un piano operativo pluriennale dettagliato.

Questo piano non si limiterà a definire le fasi di attuazione, i tempi e le risorse economiche e professionali necessarie, ma includerà anche indicatori di performance chiari e sistemi di monitoraggio rigorosi, volti a garantire la sostenibilità economica e organizzativa del servizio nel lungo termine.

Inoltre, l’ospedale si impegna a collaborare attivamente con le istituzioni regionali e nazionali per l’acquisizione di risorse aggiuntive, sia in termini finanziari che di competenze specialistiche, promuovendo un approccio collaborativo e condiviso.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riforma del sistema sanitario regionale, con l’obiettivo di rafforzare la medicina territoriale, ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e promuovere l’innovazione tecnologica a beneficio dei pazienti pediatrici sardi.

La creazione della TIP Brotzu non è solo un atto di giustizia sociale, ma un investimento nel futuro della sanità sarda e nella salute dei suoi più piccoli cittadini.