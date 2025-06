Nuraghi e Luna: un’eredità astronomica millenaria in Sardegna.

L’enigmatico patrimonio nuragico della Sardegna, un complesso labirinto di strutture megalitiche erette nel corso dei millenni, sembra intrecciarsi profondamente con i cicli celesti, rivelando un’affascinante comprensione astronomica da parte dei suoi costruttori. L’eccezionale evento del lunistizio maggiore meridionale, che ha recentemente tingiato la Luna di rosso durante il plenilunio noto come “Luna delle Fragole”, offre un’occasione privilegiata per contemplare questa connessione millenaria.L’ipotesi, supportata da oltre trent’anni di rigorosi studi condotti da figure come Mauro Zedda e Michael Hoskin, non è meramente speculativa: l’allineamento tra le tombe di giganti e il moto lunare è un dato empirico con una robusta evidenza statistica. Paolo Littarru, esperto di archeoastronomia, sottolinea come le tombe di giganti sarde, in particolare quelle del nord dell’isola, mostrino una marcata preferenza nell’orientamento che segue le traiettorie del satellite naturale terrestre, con picchi significativi in corrispondenza del lunistizio maggiore meridionale.Questa precisa orientazione non si limita alle tombe di giganti. Anche gli ingressi dei nuraghe monotorre e le torri centrali dei complessi nuragici presentano un allineamento significativo con il lunistizio maggiore meridionale, un fenomeno ancora più evidente nelle torri periferiche. L’Isola si rivela quindi costellata di allineamenti nuragici che seguono con precisione le linee lunistiziali, offrendo spettacoli di ineguagliabile bellezza.Un esempio emblematico è Su Nuraxi di Barumini, un sito patrimonio dell’UNESCO, orientato con precisione verso il punto di tramonto della Luna durante il lunistizio maggiore meridionale. Durante la notte del 12 giugno, il tramonto lunare al suo punto più basso si è potuto ammirare perfettamente attraverso le tangenti alle torri Nord e Ovest ed Est e Sud. Il nuraghe Santu Antine, a Torralba, offre ulteriori testimonianze: dalla sua torre centrale si è potuto osservare il sorgere della Luna al suo punto di massima declinazione meridionale, in asse con l’ingresso al cortile, mentre tra quindici giorni, dalla torre nord, si potrà osservare la stessa Luna sorgere in asse con l’ingresso al suo punto di massima declinazione settentrionale. Anche il trilobo di Santu Antine rivela un allineamento preciso, permettendo di contemplare il tramonto lunare dal suo angolo sud-est.La valle di Brabaciera, situata a Isili, rappresenta un ulteriore tassello di questo complesso puzzle, con i suoi nuraghi disposti secondo uno schema inequivocabile, che sembra riflettere una profonda conoscenza dei cicli solari e lunari. La disposizione non è casuale; suggerisce un sistema di osservazione e di rilevazione dei tempi agrari e rituali, intrecciato con l’architettura e la cosmovisione di una civiltà perduta. La precisione degli allineamenti suggerisce la presenza di sacerdoti-astronomi o di specialisti in grado di interpretare i movimenti celesti e di incorporare questa conoscenza nella progettazione e nella costruzione di queste imponenti strutture. Il mistero dei nuraghi, dunque, si arricchisce di una nuova dimensione, quella di un’eredità astronomica che continua ad affascinare e a stimolare la ricerca.