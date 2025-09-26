Ogliastra: 1500 Euro per Maternità Lontane, un Aiuto al Territorio

L’Ogliastra, territorio montuoso e costiero della Sardegna, sta inaugurando un’iniziativa di sostegno alla natalità che si pone come risposta concreta alle sfide demografiche e all’isolamento geografico che gravano sulle comunità più remote.

Si tratta di un contributo economico di 1500 euro destinato alle donne che, residenti nei comuni ogliastrini, affrontano partizioni in strutture ospedaliere distanti più di un’ora di distanza dal proprio luogo di residenza.

L’intervento si rivolge specificatamente a donne che vivono in aree caratterizzate da un’accessibilità limitata ai servizi sanitari specialistici, una realtà particolarmente sentita in una regione come l’Ogliastra, dove la morfologia del territorio e la distribuzione dispersa della popolazione rendono i percorsi verso i punti nascita spesso complessi e dispendiosi in termini di tempo ed energie.

I comuni coinvolti in questa misura di sostegno – Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Girasole, Jerzu, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Seui e Loceri – rappresentano un’area geografica eterogenea, che spazia dalle coste rocciose alle valli interne, evidenziando la necessità di politiche mirate per contrastare lo spopolamento e garantire pari opportunità a tutte le cittadine.

Questo contributo, oltre a fornire un aiuto economico diretto, si configura come un segnale di attenzione verso le donne e le famiglie, incentivando la natalità in un contesto demografico spesso sfavorevole.

Rappresenta un investimento nel futuro del territorio, promuovendo la permanenza delle giovani coppie e contribuendo a preservare il tessuto sociale e culturale dell’Ogliastra.

L’iniziativa non si esaurisce in un mero sostegno economico, ma si inserisce in un contesto più ampio di politiche a favore della natalità, che potrebbero includere servizi di supporto alla genitorialità, agevolazioni per l’accesso all’infanzia e interventi di sviluppo del territorio per creare opportunità di lavoro e crescita per le nuove generazioni.

La misura è espressione di un impegno a promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, che metta al centro il benessere delle persone e la valorizzazione del patrimonio ogliastrino.

L’obiettivo finale è quello di costruire un futuro più prospero e resiliente per l’intera comunità.