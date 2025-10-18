Ogliastra, scontro frontale sulla Orientale: miracolo per una bambina

Un violento impatto sulla provinciale 125, la vecchia Orientale sarda, in Ogliastra, ha scosso la comunità di Jerzu, fortunatamente senza conseguenze drammatiche per una bambina di nove mesi.

L’incidente, verificatosi in prossimità del chilometro 112, ha coinvolto due veicoli, una Fiat Punto e una Ford Fiesta, entrambi provenienti dalla stessa cittadina montanosa.

Le dinamiche dell’evento, ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, suggeriscono una collisione frontale di notevole violenza.

La conducente della Fiat Punto, una giovane madre, si è ritrovata incastrata tra le lamiere contorte, richiedendo un intervento complesso e delicato da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei, squadra 8A, specializzati in operazioni di estrazione in situazioni di pericolo.

L’incredibile paradosso di questa tragedia evitata risiede nella salvezza della piccola passeggera, protetta dal seggiolino omologato.

Dopo le verifiche mediche del personale del 118, la bambina è stata affidata alle cure dei nonni, testimoni diretti di un attimo di terrore.

La madre, invece, necessitava di cure più specialistiche ed è stata trasportata in elisoccorso al centro di riferimento del Brotzu a Cagliari, dove le sue condizioni vengono monitorate attentamente.

Gli occupanti della Ford Fiesta, due adulti, hanno subito traumi significativi che hanno richiesto un immediato trasferimento all’ospedale di Lanusei, in codice rosso, evidenziando la gravità delle lesioni riportate.

La rapida risposta delle emergenze, con l’intervento di tre ambulanze del 118, l’elicottero dell’Areus e i carabinieri del nucleo radiomobile di Jerzu, ha permesso di gestire l’evento in modo efficace, garantendo la massima assistenza possibile ai feriti.

L’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in una zona particolarmente tortuosa e trafficata, richiamando l’attenzione sull’importanza di una guida responsabile e del rispetto dei limiti di velocità, nonché sull’efficacia dei sistemi di sicurezza passiva come i seggiolini per bambini, che in questo caso hanno compiuto il loro ruolo di protezione.

L’indagine è in corso per chiarire completamente le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.