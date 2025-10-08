Olbia, arrestato pregiudicato: furti e depistaggio

Un’ombra si è allungata sul centro di Olbia, dove un uomo di 53 anni, con precedenti penali e già noto alle autorità, è stato arrestato e trattenuto in custodia cautelare presso il carcere di Bancali.

L’operazione, condotta dai Carabinieri del reparto territoriale di Olbia, è il culmine di un’indagine complessa volta a dirimere una serie di furti con scasso che hanno colpito sia abitazioni private che attività commerciali locali, minando il senso di sicurezza nella comunità.

L’arresto è avvenuto in circostanze che, sebbene apparentemente ordinarie, hanno rivelato una dinamica volta ad eludere i controlli.

Durante un servizio di routine volto a monitorare la circolazione notturna, i militari hanno notato un veicolo e i suoi occupanti, uno dei quali, il 53enne, ha tentato di ostacolare l’identificazione fornendo false informazioni.

La sua immediata riconoscibilità, nonostante il tentativo di depistaggio, ha confermato i sospetti delle forze dell’ordine.

La decisione di disporre la custodia cautelare in carcere è stata presa dal procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, sulla base di un’indagine accurata e approfondita.

Quest’ultima ha visto l’impiego di risorse investigative sofisticate, inclusa l’analisi dettagliata di registrazioni video provenienti da sistemi di sorveglianza, cruciali per ricostruire le sequenze di eventi e identificare il modus operandi dell’indagato.

Elementi tangibili, raccolti anche grazie alla collaborazione di testimoni, hanno confermato che l’uomo, già soggetto a una misura di controllo – l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – aveva sistematicamente violato i termini imposti, dimostrando una volontà deliberata di sottrarsi alle misure di prevenzione.

L’operazione non solo rappresenta un successo nell’attività di contrasto alla criminalità, ma solleva anche interrogativi sulla gestione dei soggetti con precedenti e sulla necessità di un approccio più rigoroso nel rispetto delle misure cautelari, al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Il caso è ora al vaglio della magistratura per le successive determinazioni procedurali.