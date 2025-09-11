Olbia Capitale del Benessere: Tour della Salute per Tutti

Olbia Capitale del Benessere: Il Tour della Salute Porta Innovazione e PrevenzioneUn’ondata di consapevolezza e cura si prepara a investire Olbia: il Tour della Salute, evento itinerante di rilevanza nazionale, fa tappa in città, trasformando Piazza Elena di Gallura in un polo di eccellenza dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie.

L’iniziativa, promossa da Asc Attività Sportive Confederate con il supporto istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la collaborazione di professionisti di spicco come la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, testimonia un impegno concreto verso il benessere della comunità, grazie al contributo non condizionato di Eg Stada Group.

Sabato 13 e domenica 14 settembre, la piazza si animerà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, offrendo un’ampia gamma di servizi gratuiti.

Ben otto ambulatori saranno allestiti per accogliere i cittadini, offrendo consulenze specialistiche in cardiologia, reumatologia, psicologia e nutrizione.

Particolare attenzione sarà rivolta alla salute uditiva con valutazioni audiometriche e test dell’equilibrio, elementi spesso trascurati nella prevenzione primaria.

Un focus inedito sarà dedicato alla salute orale con uno sportello dedicato e un servizio di consulenza veterinaria per la cura degli animali domestici, riconoscendo l’importanza del benessere animale all’interno del contesto familiare.

L’evento non si limita alla mera erogazione di servizi medici, ma punta a creare un ambiente inclusivo e stimolante.

Attività ludiche e sportive, pensate per tutte le età, promuoveranno l’importanza dell’attività fisica e del movimento consapevole come pilastri fondamentali per la salute psicofisica.

L’obiettivo è di sensibilizzare la popolazione, trasmettendo in maniera efficace e coinvolgente i principi di una vita sana e attiva.

“Accogliamo con vivo entusiasmo questa preziosa iniziativa, che si allinea perfettamente con la visione strategica della nostra amministrazione,” dichiara il Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

“Il Tour della Salute rappresenta un’occasione unica per promuovere un cambiamento culturale, invitando i cittadini a prendersi cura della propria salute in modo proattivo e consapevole.

“L’Assessore comunale con delega allo Sport, Elena Casu, esprime la soddisfazione di vedere Olbia scelta come tappa di questo importante evento.

“Lo sport, inteso non solo come attività fisica, ma come stile di vita, è uno straordinario motore di sviluppo sociale e un potente strumento educativo.

Grazie a iniziative come questa, possiamo raggiungere ragazzi e adulti, prevenendo l’insorgenza di malattie croniche e promuovendo un reale stato di benessere.

“Il Tour della Salute, giunto alla sua settima edizione e ormai consolidato come modello di prevenzione territoriale, quest’anno toccherà quindici località in altrettante regioni italiane.

Da quando è nato nel 2018, ha permesso di erogare circa sessanta mila consulenze mediche gratuite, con un impatto significativo nella diagnosi precoce di patologie potenzialmente gravi, dimostrando l’efficacia di un approccio proattivo alla salute pubblica.

L’evento a Olbia si configura quindi come un’opportunità imperdibile per la comunità, un investimento nel futuro e nella qualità della vita dei cittadini.