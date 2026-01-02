Olbia, disinnescato ordigno: evitato disastro.

Un potenziale disastro è stato scongiurato questa mattina a Olbia, quando un dispositivo inesploso, riconducibile a un artificio pirotecnico illegale, è stato individuato a ridosso di una strada trafficata del centro urbano.

La pronta segnalazione di un cittadino, tramite il numero di emergenza 112, ha permesso di mobilitare immediatamente le forze dell’ordine, evitando potenziali conseguenze drammatiche per la comunità.

L’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto con tempestività, ha rapidamente confermato la pericolosità della situazione.

Non si trattava di un semplice rifiuto post-festivo, ma di un ordigno parzialmente bruciato, residuo di festeggiamenti di Capodanno, che aveva miracolosamente evitato la deflagrazione.

La condizione di “potenziale esplosivo” rappresentava una minaccia latente: la stabilità dell’ordigno, compromessa dalle fiamme precedenti, lo rendeva suscettibile a un’esplosione spontanea, in qualsiasi momento.

La delicatezza del contesto ha reso necessaria la richiesta di supporto specializzato.

Gli artificieri dei Carabinieri di Olbia, esperti nella gestione di materiali pericolosi, hanno preso in carico la situazione con la precisione e la cautela richieste.

L’area circostante è stata immediatamente isolata per garantire la sicurezza di passanti e residenti, e sono state implementate misure preventive per evitare la propagazione di eventuali danni.

L’operazione di disinnesco e brillamento controllato, eseguita con rigore e competenza, ha permesso di neutralizzare il rischio, eliminando definitivamente la minaccia per l’incolumità pubblica.

Questo episodio solleva, inoltre, interrogativi urgenti sulla vendita e l’utilizzo di artifici pirotecnici illegali, che rappresentano una seria problematica di sicurezza per le comunità.

La disponibilità di questi prodotti, spesso maneggiati in modo imprudente, espone a pericoli inaccettabili e richiede un’azione coordinata tra forze dell’ordine, amministrazioni locali e istituzioni per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

L’episodio sottolinea la necessità di una maggiore sensibilizzazione sui rischi connessi a questi materiali e di un rafforzamento dei controlli per prevenire la loro diffusione.