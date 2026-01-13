Olbia, Intervento elettrico all’ospedale Giovanni Paolo II: sospensione temporanea di alcune attività.

L’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia sarà oggetto di un intervento strategico di ottimizzazione del sistema elettrico, programmato per giovedì 15 gennaio, che comporterà una temporanea sospensione di diverse attività sanitarie non critiche.

L’iniziativa, volta a potenziare la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture ospedaliere, si pone come priorità la salvaguardia della salute dei pazienti, anche attraverso la minimizzazione dei rischi derivanti da un’alimentazione elettrica non ottimale.

L’intervento, supervisionato dall’area tecnica della Asl Gallura, coinvolgerà una disconnessione totale della rete elettrica in due finestre temporali: dalle 7:00 alle 7:30 e dalle 19:00 alle 19:30.

Durante questi periodi di interruzione, la direzione medica del presidio assumerà la responsabilità di coordinare le procedure interne, assicurando la continuità dell’assistenza essenziale.

La sospensione riguarderà, in maniera non esaustiva, le attività chirurgiche programmate e non urgenti, gli interventi di elezione, i day surgery, i ricoveri ordinari, le visite ambulatoriali specialistiche, gli esami diagnostici di laboratorio, i prelievi ematochimici destinati ai pazienti esterni, e l’accesso diretto del pubblico agli sportelli CUP e all’Ufficio Cartelle Cliniche/Stato Civile.

Tale limitazione mirata permette di concentrare le risorse e il personale qualificato sulla gestione delle emergenze.

Per garantire la sicurezza dei pazienti già ricoverati e la possibilità di affrontare eventuali interventi urgenti, sarà operativa una rete di sicurezza costituita da gruppi di continuità e generatori di emergenza.

Questi sistemi garantiranno un’alimentazione elettrica stabile e affidabile, consentendo di mantenere in funzione le apparecchiature vitali e di procedere con le procedure mediche indispensabili.

Nonostante la sospensione delle attività programmate, rimarrà garantita la disponibilità di prestazioni diagnostiche urgenti per il Pronto Soccorso e per le diverse Unità Operative.

La centrale operativa del 118 sarà informata del programma di manutenzione e disporrà di protocolli di derivazione verso altre strutture ospedaliere per la gestione di codici maggiori, assicurando una risposta tempestiva e adeguata alle emergenze.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di modernizzazione tecnologica e di miglioramento dell’efficienza energetica dell’ospedale, finalizzato a garantire un livello di assistenza sempre più elevato e sicuro per la comunità servita.

La pianificazione accurata e la gestione coordinata di questa attività mirano a minimizzare l’impatto sui pazienti e a restituire all’ospedale un sistema elettrico all’avanguardia e in grado di rispondere efficacemente alle esigenze future.