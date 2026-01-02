Olbia, occhi elettronici per una città più sicura.

L’implementazione di un avanzato sistema di videosorveglianza a Olbia segna una tappa significativa nell’evoluzione della sicurezza urbana, superando le limitazioni imposte dai precedenti controlli di velocità (fissati a 30 km/h nel centro abitato).

L’introduzione di 223 telecamere, strategicamente dislocate in aree ad alta densità di traffico veicolare e pedonale – nodi cruciali per la viabilità cittadina – costituisce un investimento strutturale per la prevenzione e la gestione della criminalità.

Il sistema, formalmente operativo dal primo giorno del nuovo anno, a seguito dell’approvazione definitiva del relativo regolamento, si basa su tecnologie all’avanguardia, capaci di decodificare le targhe dei veicoli con elevata precisione.

Questa capacità, combinata con un monitoraggio in tempo reale e collegato direttamente alle centrali operative della Polizia di Stato e della Polizia Locale, consente una risposta immediata a situazioni potenzialmente pericolose, riducendo i tempi di intervento e massimizzando l’efficacia delle risorse operative.

Il progetto, avviato mesi prima e rigorosamente conforme alle normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali e sicurezza pubblica, non si limita alla semplice registrazione di immagini.

L’analisi video intelligente integrata consente di identificare comportamenti anomali, incidenti stradali, e potenziali attività illecite, fornendo agli operatori una visione completa e dinamica della situazione.

L’adozione di questa infrastruttura tecnologica si configura come uno strumento essenziale per contrastare un’ampia gamma di reati, con particolare attenzione a furti, scippi, e infrazioni del codice della strada, fenomeni che hanno spesso minato la qualità della vita e la percezione di sicurezza degli abitanti e dei turisti.

L’esperienza maturata in altre città italiane, compreso il capoluogo sardo, dimostra l’efficacia di questo approccio nella deterrenza e nella risoluzione dei reati.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Settimo Nizzi, rappresenta un risultato tangibile nell’impegno verso una città più sicura e vivibile.

Non si tratta solamente di un incremento della sorveglianza, ma di un investimento nella resilienza urbana, rafforzando la fiducia dei cittadini e promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale.

Il sistema di videosorveglianza, integrato con altri strumenti di prevenzione e controllo, si configura come un elemento chiave nella strategia di sicurezza urbana di Olbia, mirando a creare un ecosistema urbano più protetto e armonioso.