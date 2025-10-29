Omaggio a Omar Masia: il cielo piange con i vigili

Un velivolo dei vigili del fuoco, in un gesto di solenne commozione, ha tracciato un percorso aereo sopra il corteo funebre che ha accompagnato Omar Masia, il giovane di Calangianus strappato alla vita a soli 25 anni, fino alla chiesa di Santa Giusta.

La sua scomparsa, avvenuta in un incidente stradale nelle campagne di Tempio Pausania, ha lasciato un segno indelebile nella comunità dell’alta Gallura.

La funzione religiosa, presieduta dal vescovo Roberto Fornaciari, ha rappresentato un momento di raccoglimento e preghiera per un ragazzo che aveva ancora tutta una vita davanti.

Un silenzio profondo, quasi palpabile, ha avvolto i presenti durante le esequie.

La perdita di Omar, un elettricista promettente, ha colpito nel profondo la sua famiglia e gli amici.

Una famiglia già segnata da un destino paradossale: Massimiliano Masia, padre del defunto, vigile del fuoco in servizio proprio nel distaccamento locale, si è trovato, nella drammatica notte dell’incidente, a dover partecipare ai soccorsi per la tragica esplosione che ha causato la perdita del figlio.

Un ruolo di soccorritore, in un evento che lo ha visto coinvolto in prima persona, amplificando il dolore e la complessità emotiva della situazione.

La presenza di numerosi colleghi di Massimiliano Masia, in divisa, ha voluto esprimere il cordoglio e la solidarietà del corpo nazionale dei vigili del fuoco, un gesto di conforto in un momento di profonda sofferenza.

Tra loro, anche il comandante di Sassari, Antonio Giordano, testimone di un dolore che si estende oltre i confini del distaccamento locale.

Un elemento particolarmente toccante è stata la presenza dei genitori di Enrico Diomedi, il giovane alla guida del veicolo coinvolto nell’incidente, attualmente indagato per omicidio stradale.

Un gesto di umiltà e partecipazione al dolore altrui, che sottolinea la complessità umana che si cela dietro la tragedia.

Il padre di Omar, Massimiliano, ha scelto di abbracciare i genitori del giovane indagato, riconoscendo il legame di fratellanza che univa i due ragazzi, un rapporto troncato bruscamente dalla violenza del destino.

La decisione della famiglia Masia di non costituirsi parte civile testimonia, forse, la volontà di superare la divisione e la rabbia, concentrandosi sulla memoria di Omar e sulla ricerca di una comprensione più profonda degli eventi che hanno portato alla sua prematura scomparsa.

La tragedia, al di là delle responsabilità individuali, ha generato un vuoto profondo nella comunità, lasciando un’eredità di dolore e una riflessione urgente sulla sicurezza stradale e sulla fragilità della vita.