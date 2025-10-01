Omicidio Cinzia Pinna: Avvocati Pinna, difesa e Procura al lavoro

La famiglia Pinna, attraverso i propri legali, si appresta a esercitare ogni diritto processuale a sua disposizione, con l’imperativo di ricostruire una narrazione degli eventi il più esaustiva possibile, consapevole però della complessità e della lunghezza dei tempi necessari.

L’affermazione è stata rilasciata dall’avvocata Antonella Cuccureddu, affiancata dal collega Nino Cuccureddu, che rappresentano gli interessi della famiglia di Cinzia Pinna, la giovane donna di 33 anni assassinata a Castelsardo.

L’omicida, Emanuele Ragnedda, imprenditore vinicolo, ha confessato il delitto e l’occultamento del corpo.

La convocazione in caserma da parte della Procuratrice Noemi Mancini ha avuto come scopo la formalizzazione degli incarichi per i periti che effettueranno l’autopsia sul corpo di Cinzia Pinna, prevista per la mattina successiva a Sassari, e i sopralluoghi nella tenuta Conca Entosa di proprietà di Ragnedda.

La tenuta, in particolare il casolare al cui interno si è consumato il drammatico evento e l’ampio giardino in cui è stato celato il cadavere, sarà oggetto di accurati esami tecnici.

L’attività dei periti sarà supervisionata da tutti i difensori coinvolti, garantendo una visione plurale e completa.

L’avvocata Nicoletta Mani, insieme ai colleghi Antonello Desini e Maurizio Mani, che assistono Luca Franciosi, il 26enne lombardo indagato per favoreggiamento, ha espresso la volontà di procedere ad un interrogatorio formale del proprio assistito, assicurando la piena tutela dei suoi diritti difensivi.

La legale ha respinto categoricamente le accuse relative a presunte chiamate provenienti dal telefono di Rosa Maria Elvo, la ristoratrice e amica di Ragnedda, indirizzate a Franciosi, definendole prive di qualsiasi fondamento.

Questa smentita sottolinea l’importanza di vagliare attentamente le prove presentate e di evitare interpretazioni premature che possano pregiudicare l’equità del processo.

Per quanto riguarda il ruolo di Luca Franciosi, i suoi legali hanno precisato che si tratta di un giardiniere che operava in un contesto lavorativo distinto da quello di Ragnedda, negando qualsiasi legame di amicizia particolarmente intenso tra il loro assistito e l’indagato principale.

Il rapporto, a detta dei difensori, si limitava a una conoscenza superficiale.

Questa puntualizzazione mira a delineare con chiarezza la posizione di Franciosi, distanziandolo dalle dinamiche personali che potrebbero aver contribuito all’omicidio e all’occultamento del corpo.

L’intera vicenda solleva interrogativi complessi sulla gestione dei rapporti professionali, sulla rete di relazioni che circondava Ragnedda e sulla possibile complicità di terzi.

L’operato dei legali della famiglia Pinna, unitamente all’azione della Procura, sarà cruciale per fare luce sulle zone d’ombra e garantire che la verità emerga pienamente, nel rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte e nel profondo rispetto della memoria di Cinzia Pinna.

La ricerca della verità, in un caso di tale delicatezza e complessità, rappresenta un imperativo etico e un dovere nei confronti della giustizia.