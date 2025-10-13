Operazioni peritali a Concaentosa: indagini sull’omicidio Pinna

Nella tenuta di Concaentosa, un’estesa proprietà di proprietà dell’imprenditore arzachenese Emanuele Ragnedda, proseguono senza sosta le complesse operazioni peritale del RIS di Cagliari.

L’area, situata tra Palau e Arzachena, è al centro di un’indagine volta a ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio di Cinzia Pinna, la giovane castelsarda strappata alla vita con tre colpi di pistola.

L’istanza di scarcerazione presentata dal legale di Ragnedda, volta a ottenere il rilascio dell’imprenditore, è ora oggetto di riesame presso il Tribunale di Sassari.

Nel frattempo, la Procura di Tempio Pausania, guidata dal procuratore della Repubblica, intensifica le indagini, cercando di dirimere le zone d’ombra che ancora circondano la confessione dell’imputato, resa il 24 settembre scorso.

Particolare attenzione è rivolta al possibile coinvolgimento di terzi nella rimozione delle tracce materiali lasciate sulla scena del crimine.

L’ipotesi di favoreggiamento, al momento gravante su due persone, Luca Franciosi e Rosa Maria Elvo, solleva interrogativi significativi.

Mentre Franciosi è ancora irreperibile, Rosa Maria Elvo potrebbe aver fornito agli inquirenti una versione dei fatti che suggerisce una manipolazione della verità da parte di Ragnedda, affermando di essere stato a conoscenza solo di un incidente con un cane.

La veridicità di questa testimonianza resta, tuttavia, in dubbio.

La testimonianza di un testimone, riportata dal quotidiano L’Unione Sarda, aggiunge un ulteriore elemento di complessità, indicando la presenza di due persone impegnate nella pulizia della scena del crimine.

Questa testimonianza, se confermata, potrebbe implicare un’organizzazione più ampia e premeditata nel tentativo di occultare elementi compromettenti.

L’avvocato Montella, commentando gli ultimi sviluppi, ha ribadito la linea difensiva, dichiarandosi ignaro di elementi nuovi che possano inficiare la versione fornita dal suo assistito.

La situazione rimane estremamente delicata e l’esito delle indagini dipenderà dalla capacità degli inquirenti di raccogliere prove concrete che possano confermare o smentire le diverse versioni presentate.