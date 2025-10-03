Oristano, arrestato per abusi: una donna libera l’incubo grazie al centro antiviolenza.

Un uomo di 50 anni, con precedenti penali e un profilo già noto agli archivi delle forze dell’ordine, è stato arrestato a Oristano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e stalking, in un caso che rivela la graduale e devastante erosione della dignità di una donna vittima di un percorso di violenza complesso e pluriennale.

L’intervento della polizia, seppur tempestivo, è solo l’epilogo di una spirale di abusi che si è intensificata nel tempo, lasciando la donna in uno stato di terrore e isolamento.

La denuncia, a lungo rimandata dalla vittima, è giunta grazie al supporto cruciale del centro antiviolenza “Donna Eleonora”, che ha fornito uno spazio sicuro e un sostegno professionale essenziale per incoraggiarla a rompere il silenzio e a denunciare l’incubo che la stava consumando.

La collaborazione tra il centro antiviolenza e le autorità di polizia ha permesso di avviare un’indagine accurata e di ricostruire la dinamica dell’abuso, che andava ben oltre i meri maltrattamenti fisici.

Le indagini condotte dalla seconda sezione della Squadra Mobile, specializzata in violenza domestica, hanno svelato un quadro inquietante.

Non si trattava di episodi isolati, ma di un sistema deliberato di controllo e manipolazione.

La violenza fisica, descritta come percosse, sputi e lancio di oggetti, era affiancata da una campagna di umiliazioni psicologiche, continue offese e minacce, volte a minare l’autostima e a isolare la donna dal suo rete di supporto.

Un elemento particolarmente sconvolgente emerso dalle indagini è stato l’utilizzo della violenza sugli animali di famiglia, i cani, come strumento di terrore e coercizione, un ulteriore atto di dominio e controllo volto a spaventare e piegare la vittima alla volontà dell’aggressore.

Questo comportamento rivela una profonda mancanza di empatia e una tendenza alla manipolazione emotiva.

L’uomo, ora detenuto nel carcere di Massama, è accusato anche di violenza sessuale, un aspetto gravissimo che sottolinea la totale mancanza di rispetto per la persona della donna.

La successiva ordinanza di custodia cautelare, notificata in carcere, conferma la gravità dei reati contestati e la necessità di garantire la sicurezza della vittima.

Questo caso tragico mette in luce l’importanza vitale dei centri antiviolenza, che fungono da ancora di salvezza per le donne vittime di abusi, offrendo protezione, assistenza legale e supporto psicologico.

Inoltre, sottolinea la necessità di un approccio multidisciplinare per affrontare il fenomeno della violenza di genere, coinvolgendo forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali e comunità locali.

Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile spezzare il ciclo della violenza e garantire alle donne il diritto a una vita libera da paura e abusi.