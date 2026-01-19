Ospedali di Cagliari in allerta: solo urgenze e comunicazione digitale

In seguito alla dichiarazione di allerta meteo emessa dalla Direzione Generale della Protezione Civile, che evidenzia una criticità regionale significativa, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari adotta misure specifiche per garantire la continuità dell’assistenza in un contesto di potenziali disagi.

Nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, le strutture del San Giovanni di Dio e del Policlinico Duilio Casula saranno dedicate esclusivamente all’erogazione di prestazioni di urgenza e emergenza.

Questa decisione, volta a razionalizzare le risorse umane e logistiche e a concentrare gli sforzi sui casi più impellenti, si pone come risposta diretta all’impatto previsto dalle avverse condizioni atmosferiche.

La sospensione di attività non urgenti mira a preservare la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti, minimizzando al contempo il rischio di interruzioni dovute a imprevisti derivanti dalla situazione meteorologica.

Per la giornata di mercoledì 21 gennaio, la valutazione della persistenza dell’emergenza rimane in corso.

La decisione in merito alla prosecuzione o meno delle restrizioni attuali sarà presa in base all’evoluzione del quadro meteorologico, come documentato dai successivi bollettini della Protezione Civile.

Questa flessibilità operativa riflette l’impegno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria a modulare le proprie attività in funzione delle reali necessità, garantendo al contempo la massima trasparenza nei confronti della comunità.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Azienda, per tutelare la sicurezza del personale e garantire un servizio continuativo, sospende temporaneamente l’accoglienza in presenza.

Nonostante questa temporanea chiusura, l’URP resta pienamente operativo e accessibile attraverso i canali digitali.

I cittadini potranno ricevere informazioni, assistenza e presentare richieste attraverso i canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn, X) e via email all’indirizzo uff.

urp@aoucagliari.it, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo urp@pec.

aoucagliari.it.

L’adozione di questi strumenti digitali sottolinea l’impegno dell’Azienda nel mantenere un canale di comunicazione aperto e accessibile a tutti, anche in situazioni di emergenza, promuovendo al contempo un approccio all’informazione e all’assistenza orientato al digitale e alla sicurezza.