Osteoporosi: Cagliari offre consulti gratuiti per la prevenzione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, il Policlinico Duilio Casula di Cagliari offre alla comunità un’opportunità cruciale per la prevenzione e la gestione di questa patologia silente.

Un team integrato di endocrinologi e reumatologi, esperti riconosciuti nel campo della salute scheletrica, metterà a disposizione la propria competenza per consulti dedicati, offrendo un approccio personalizzato e proattivo.

L’osteoporosi, una condizione caratterizzata dalla riduzione della densità ossea e dall’aumento del rischio di fratture, rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica, soprattutto nell’invecchiamento della popolazione.

Spesso asintomatica nelle sue fasi iniziali, può portare a conseguenze debilitanti e a una marcata riduzione della qualità di vita.

La diagnosi precoce e l’implementazione di strategie preventive mirate sono quindi elementi fondamentali per mitigare il rischio e preservare l’integrità scheletrica.

L’iniziativa, promossa dal Policlinico in collaborazione con la Federazione Italiana Osteoporosi e malattie dello Scheletro (Fedios), l’Associazione Malati Reumatici e la Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (Siommms), si inserisce in un contesto più ampio di impegno verso la creazione di una rete multidisciplinare di specialisti.

Questo approccio integrato permette di considerare l’osteoporosi non come una patologia isolata, ma come un problema complesso influenzato da fattori genetici, ambientali e legati allo stile di vita, come l’alimentazione, l’attività fisica e l’assunzione di farmaci.

I cittadini interessati a partecipare ai consulti, che si terranno lunedì 20 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il piano zero del Blocco C, potranno prenotare i propri appuntamenti chiamando il numero 07051096517 venerdì 17 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 11:00.

La prenotazione anticipata è fortemente raccomandata, data la prevedibile alta richiesta e l’importanza di garantire un accesso equo al servizio.

Questo importante sforzo di sensibilizzazione e assistenza è reso possibile anche grazie al generoso supporto di aziende farmaceutiche leader nel settore, IBSA Farmaceutici Italia, in qualità di sponsor principale, e Theramex, che condividono l’impegno verso la promozione della salute e del benessere della comunità.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di una collaborazione sinergica tra istituzioni sanitarie, associazioni di pazienti e industria, per affrontare in modo efficace le sfide poste dalle malattie scheletriche e migliorare la vita delle persone affette da osteoporosi.