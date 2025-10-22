Padre imputato: si apre il processo per la morte di Samuel

La tragedia che colpì la famiglia Imbhuzan, con la perdita del piccolo Samuel, si appresta a trovare una sua complessa disamina in sede giudiziaria.

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania, rappresentata dal procuratore Noemi Mancini, ha formulato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Daniel Romulus Imbhuzan, cittadino romeno di 54 anni, residente a Rimini e padre del bambino scomparso due anni fa in circostanze drammatiche.

Il procedimento legale si concentra su una richiesta di accusa di omicidio colposo, un’imputazione che riflette la complessità etica e giuridica di un evento innescato da una banale, ma fatale, perdita di sicurezza.

La vicenda, affondando le sue radici nella mattinata del 30 agosto 2023, si è consumata in Gallura, una regione della Sardegna rinomata per la sua bellezza paesaggistica, ma che in quel giorno è stata teatro di un dolore incommensurabile.

La famiglia Imbhuzan, in vacanza con un gruppo di amici, aveva scelto un’area di sosta sterrata adiacente alla spiaggia di Bados, nei pressi di Olbia, come base per la loro permanenza.

L’atmosfera festosa, legata alla preparazione di un pranzo conviviale con altri campeggiatori, è stata bruscamente interrotta da un’esplosione.

L’evento, innescato da una fuga di gas proveniente dal fornello da campeggio, ha rapidamente trasformato la scena in un inferno di fiamme.

Il piccolo Samuel, rimasto solo all’interno del camper, è stato inghiottito dall’incendio che ha rapidamente invaso l’abitacolo.

Il padre, Daniel Imbhuzan, nel disperato tentativo di raggiungere il figlio e liberarlo dalle fiamme, ha subito gravi ustioni, che hanno interessato una significativa porzione del suo corpo (circa il 40%).

L’azione di soccorso, sebbene motivata dall’istinto paterno e dalla disperazione, si è rivelata inefficace.

La rapidità e l’intensità dell’incendio hanno reso impossibile l’estrazione in sicurezza del bambino, condannandolo a una morte tragica.

L’imminente udienza davanti al giudice unico Federica Distefano, fissata per l’11 dicembre, segna l’inizio di una fase cruciale del procedimento legale.

La decisione del giudice sarà fondamentale per determinare se sussistono elementi sufficienti per giustificare l’apertura di un vero e proprio processo, dove l’accusa dovrà dimostrare la sussistenza di una colpa grave da parte del padre, in relazione all’evento che ha causato la morte del figlio.

L’avvocato Antonello Desini, difensore di Daniel Imbhuzan, dovrà predisporre una strategia difensiva per contrastare le accuse e tutelare gli interessi del suo assistito, affrontando la delicata questione della responsabilità in un contesto di profondo dolore e traumi emotivi.

Il caso solleva interrogativi complessi sulla sicurezza degli impianti a gas in ambito campeggistico e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione sui rischi legati alla loro impropria gestione.