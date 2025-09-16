Pagaiamo contro la violenza: Cagliari promuove resilienza e inclusione

Un’onda di resilienza e consapevolezza si solleva dai porti di Cagliari: “Pagaiando contro la violenza oltre il genere”, l’evento promosso dall’associazione Margherita, si configura come un potente atto di contrasto alle molteplici forme di aggressione, pregiudizio e disparità che affliggono la società.

La manifestazione, ospitata nella suggestiva cornice della Calata dei Trinitari, presso la Società Canottieri Ichnusa a Su Siccu, non è semplicemente un raduno sportivo, ma un vero e proprio laboratorio di cambiamento sociale.

Nata a Cagliari nel maggio scorso, l’associazione Margherita si pone come un punto di riferimento per la promozione dei diritti e la prevenzione della violenza, offrendo un supporto multidisciplinare e sinergico.

Un team composto da psicologi esperti, avvocati specializzati in diritto di famiglia e tutela dei minori, pedagogisti e pedagogisti familiari, si rende disponibile per offrire consulenza, orientamento e assistenza a chi si trova ad affrontare situazioni di vulnerabilità.

La leadership di Maria Gabriella Pisano, presidente e figura di profonda esperienza pedagogica, con una solida formazione accademica e decenni di insegnamento nella scuola secondaria superiore, garantisce una visione completa e integrata degli interventi proposti.

L’attenzione specifica rivolta alle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+, spesso vittime di violenza, discriminazione e marginalizzazione, sottolinea l’impegno dell’associazione a costruire un ambiente inclusivo e rispettoso delle diversità.

Questo focus non è un elemento secondario, ma una componente essenziale di un approccio che riconosce le intersezioni tra genere, orientamento sessuale e identità di genere come fattori di rischio e vulnerabilità.

La collaborazione con una rete di partner istituzionali e associazioni, tra cui la Proloco Città di Cagliari, l’Associazione Karalis Pink Team Cagliari, il Sindacato Polizia di Stato e la Società Canottieri Ichnusa, amplifica l’impatto dell’iniziativa e testimonia un impegno collettivo nella lotta contro la violenza.

La partecipazione del Sindacato Polizia di Stato, in particolare, evidenzia l’importanza di un approccio sinergico tra il mondo dell’associazionismo e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la protezione delle vittime.

L’appuntamento delle 9:00 a Su Siccu segnerà l’inizio di una giornata dedicata alla riflessione, alla sensibilizzazione e all’azione.

La successiva immersione in acqua, con la partecipazione di canoe e Dragon boat, simboleggia il coraggio di affrontare le sfide, la forza della comunità e la determinazione a remare verso un futuro più equo e pacifico.

L’evento si prefigge di essere un catalizzatore di cambiamento, un momento di riflessione collettiva e un invito all’azione concreta per costruire una società libera da ogni forma di violenza e discriminazione.