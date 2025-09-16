Pagaiando contro la violenza: Cagliari per l’inclusione e la speranza.

Un’onda di resilienza e consapevolezza si solleva a Cagliari, con l’iniziativa “Pagaiando contro la violenza oltre il genere”, un evento che trascende la semplice manifestazione per divenire un atto simbolico e un messaggio di speranza.

Sabato mattina, presso la Calata dei Trinitari, nella zona di Su Siccu, la Società Canottieri Ichnusa si trasformerà in un crocevia di voci e azioni volte a contrastare ogni forma di violenza, pregiudizio e discriminazione, con un focus particolare sulle sfide affrontate dalle persone che vivono al di fuori delle norme di genere.

L’evento, promosso dall’associazione Margherita, un’organizzazione nata a Cagliari a maggio, si presenta come un’opportunità unica per offrire supporto e sensibilizzazione, forte di un team multidisciplinare composto da psicologi esperti, avvocati specializzati in diritto di famiglia e tutela delle vittime, pedagogisti e pedagogisti familiari, capaci di affrontare le complesse dinamiche che alimentano la violenza e l’emarginazione.

A guidare questa iniziativa è Maria Gabriella Pisano, figura di spicco con una solida esperienza pedagogica, arricchita da un master in Pedagogia Familiare presso l’Impef di Roma e trentacinque anni di docenza nella scuola superiore, che porta con sé una profonda comprensione delle problematiche sociali e un impegno costante verso il benessere della comunità.

L’iniziativa non si limita a un’espressione di solidarietà, ma si configura come un servizio concreto per la comunità, con un’attenzione specifica alle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ che si trovano ad affrontare violenza, discriminazione e marginalizzazione.

Il programma prevede un momento di presentazione alle 9:00 a Su Siccu, seguito dalla partenza di canoe e dragon boat, creando un’immagine potente di unità e movimento contro le ingiustizie.

La collaborazione tra l’Associazione Margherita, la Società Canottieri Ichnusa, la Proloco Città di Cagliari, l’Associazione Karalis Pink Team Cagliari e il Sindacato Polizia di Stato, sottolinea la portata dell’iniziativa e l’impegno diffuso nella lotta contro la violenza.

Questo evento, più che una semplice giornata, rappresenta un punto di partenza per un percorso di cambiamento culturale, promuovendo l’inclusione, il rispetto e la costruzione di una società più equa e consapevole, dove ogni persona possa vivere libera da paura e discriminazione.

L’azione di pagaiare, in questo contesto, diventa metafora di forza collettiva e direzione verso un futuro migliore, in cui la diversità è celebrata e la violenza è sconfitta.