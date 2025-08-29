Pigiama Run: Solidarietà e Sorrisi per i Bambini Oncologici

Un Inno alla Solidarietà: Pigiama Run per la Speranza dei BambiniIl parco di Monte Claro si animerà di colori e sorrisi il 26 settembre, ospitando la seconda edizione della Pigiama Run, un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi promosso dalla Lilt di Cagliari, con il prestigioso patrocinio della Città Metropolitana e del Comune.

L’appuntamento, fissato per le ore 18 in via Cadello, si configura come un’occasione unica per unire movimento, divertimento e un profondo senso di responsabilità sociale, a favore dei piccoli pazienti oncologici che lottano quotidianamente nei reparti di onco-ematologia pediatrica cagliaritani.

La Pigiama Run non è semplicemente una corsa o una passeggiata: è un gesto concreto di vicinanza a quei bambini e alle loro famiglie, un abbraccio collettivo che si traduce in risorse preziose per la ricerca e l’assistenza.

I fondi raccolti saranno interamente devoluti all’acquisto di una sofisticata apparecchiatura per la colorimetria dei vetrini citologici, strumento diagnostico fondamentale per accelerare l’identificazione dei tumori, permettendo interventi terapeutici più tempestivi e mirati, essenziali per aumentare le probabilità di guarigione.

La sfida contro il tumore pediatrico è una realtà complessa e impellente: in Italia, ogni anno, si registrano circa 1.400 nuove diagnosi tra i bambini da 0 a 14 anni e ulteriori 800 tra i giovani da 15 a 19 anni.

Sebbene le statistiche offrano un quadro di speranza – l’80% dei pazienti guarisce e la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi raggiunge l’85% grazie ai continui progressi della ricerca – la strada è ancora lunga e la necessità di risorse è costante.

I tumori più frequentemente diagnosticati in età pediatrica includono quelli della tiroide, del sistema nervoso centrale, le leucemie, i linfomi e i sarcomi.

Il percorso, di circa 3 chilometri per la passeggiata e 6 per la corsa, si snoderà all’interno del parco di Monte Claro, in un’atmosfera di festa e condivisione.

La Pigiama Run, fedele al suo spirito ludico e inclusivo, non prevede competizioni o classifiche: l’obiettivo primario è celebrare la solidarietà e la gioia di stare insieme.

Partecipanti di tutte le età sono invitati a indossare il pigiama più originale e a partecipare in gruppo, trasformando l’evento in un vero e proprio spettacolo di creatività e divertimento.

Al termine della manifestazione, un apposito comitato premierà il pigiama più fantasioso e il gruppo più numeroso, riconoscendo l’impegno e la partecipazione di tutti.

Per coloro che desiderano unirsi a questa nobile iniziativa, è possibile ritirare il pettorale e il pacco gara presso la sede della Lilt in via Macchiavelli 47 a Cagliari, dove troveranno anche ulteriori informazioni sull’evento e sulle attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La Pigiama Run rappresenta un’opportunità unica per contribuire attivamente alla lotta contro il cancro infantile, dimostrando che anche un semplice gesto, come indossare un pigiama e partecipare a una passeggiata, può fare la differenza nella vita di un bambino.