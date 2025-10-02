Pinna, la rete si allarga: indagini su complici e pulizia della scena.

L’indagine sulla tragica scomparsa di Cinzia Pinna si concentra ora su una rete di relazioni che, al di là della confessione di Emanuele Ragnedda, suggerisce una pianificazione e un’esecuzione del delitto che trascendono la singola responsabilità.

Le attività perimetrali e l’esame della tenuta Conca Entosa, proprietà dell’imprenditore, hanno rivelato elementi che indicano la probabile presenza di più persone coinvolte nell’occultamento delle prove e nella manipolazione della scena del crimine.

Il focus attuale non è più unicamente sull’identificazione del mandante, ma sulla ricostruzione dettagliata di un’operazione volta a cancellare ogni traccia che possa collegare Ragnedda ad atti lesivi nei confronti di Pinna.

Il sopralluogo tecnico, coordinato dalla Procura di Tempio Pausania, ha portato alla luce indizi significativi che delineano il ruolo di almeno due individui, presumibilmente un uomo e una donna, che avrebbero collaborato con Ragnedda nelle operazioni di pulizia e nella rimozione di oggetti compromettenti.

L’attenzione si concentra ora sull’analisi forense di materiali rinvenuti all’interno della residenza e nei dintorni, alla ricerca di tracce biologiche, impronte digitali e qualsiasi altro elemento che possa portare all’identificazione dei presunti complici.

La meticolosa ricostruzione della sequenza temporale degli eventi, basata su testimonianze, analisi dei tabulati telefonici e monitoraggio dei movimenti, è cruciale per determinare il grado di coinvolgimento di ciascuno e la loro precisa funzione all’interno di un presunto schema criminale.

L’ipotesi che si tratti di una vera e propria operazione di “pulizia” suggerisce un livello di premeditazione e di organizzazione superiore a quello di un gesto impulsivo.

La rimozione di indumenti e effetti personali della vittima, in particolare, indica un tentativo deliberato di eliminare elementi che avrebbero potuto fornire indizi cruciali per le indagini.

Le indagini, pertanto, si estendono ora alla ricostruzione delle relazioni personali e professionali di Ragnedda, focalizzandosi sull’identificazione di possibili moventi e di figure che avrebbero potuto essere motivate ad assisterlo nell’operazione di occultamento.

L’analisi dei flussi finanziari e delle comunicazioni elettroniche è parte integrante del processo investigativo, volto a svelare l’intera rete di complicità che si cela dietro la confessione di Ragnedda e a garantire che ogni responsabile, a qualsiasi livello, venga perseguito.

La Procura, consapevole della complessità del caso, ha imposto la massima riservatezza e intensificato l’impegno delle risorse investigative per arrivare alla verità e restituire giustizia alla memoria di Cinzia Pinna.