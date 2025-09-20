Pozzo San Nicola: Violenza e Spari, Cane Gravemente Ferito

L’eco dei colpi di arma da fuoco ha squarciato la quiete di Pozzo San Nicola, a Stintino, innescando un intervento immediato dei Carabinieri.

La chiamata al 112, proveniente da cittadini allarmati, ha portato i militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Porto Torres a constatare una scena di inaudita crudeltà: un uomo, in un impeto di violenza incomprensibile, aveva inflitto gravi lesioni al proprio cane, un meticcio dal destino tragicamente segnato.

La dinamica, ricostruita dai Carabinieri, rivela un atto di maltrattamento reiterato e deliberato.

L’aggressore, in possesso legale di una carabina Remington, ha utilizzato l’arma per colpire ripetutamente l’animale, lasciandolo in condizioni critiche.

L’intervento tempestivo del medico veterinario di turno è stato fondamentale per stabilizzare il cane e garantire le prime cure, mentre i militari procedevano a mettere in sicurezza l’area e a raccogliere gli elementi necessari per le indagini.

L’inquisizione non si è limitata alla gestione immediata dell’emergenza.

Un’accurata perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori armi in legittimo possesso dell’uomo: un fucile a pompa calibro 12, marca Uzkon, che aggiunge un ulteriore tassello alla ricostruzione del quadro complessivo.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla salute mentale dell’autore del gesto e sulla necessità di rafforzare i controlli e i sistemi di allerta per prevenire simili atti di violenza sugli animali.

La gravità del reato, che si configura come maltrattamento animale e spari in luogo pubblico, comporta conseguenze legali significative, ma pone soprattutto l’urgenza di una riflessione più ampia sulla responsabilità individuale e sul legame tra l’uomo e il mondo animale.

L’atto di violenza non è solo una violazione della legge, ma una profonda ferita al tessuto sociale, un sintomo di una crisi di empatia che necessita di essere affrontata con determinazione e consapevolezza.

Il futuro del cane ferito, e la giustizia che gli è dovuta, dipendono ora dall’azione della magistratura e dalla sensibilità della comunità.