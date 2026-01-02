cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
Cagliari Cronaca

Primo nato del 2026: Leonardo, simbolo di speranza a Sassari.

L’alba del 2026 si è colorata di una nuova vita, un canto di speranza germogliato nel cuore della notte al reparto di Neonatologia dell’Ospedale Materno Infantile “San Pietro”.
Alle prime ore del nuovo anno, quando il resto della città ancora riposava cullato dal silenzio, Leonardo ha aperto gli occhi al mondo, primo neonato a varcare la soglia del 2026.
Pesando 3 chilogrammi e 390 grammi, il piccolo Leonardo ha rappresentato un momento di intensa emozione e profonda professionalità per l’équipe medica.

Maria Laura Secci, 39 anni, e Pier Franco Sias, 38 anni, genitori provenienti da Sorso, hanno accolto il loro primogenito con un’emozione palpabile, un sentimento condiviso con i presenti.
L’arrivo di Leonardo non è stato semplicemente un evento demografico, ma un simbolo potente, un inno alla continuità della vita che si rinnova.
La nascita è stata orchestrata con maestria e dedizione da un team di professioniste altamente qualificate: l’ostetrica Marilisa Stagnitta, coordinatrice dell’evento, ha guidato con esperienza Maria Grazia Torru, Marta Daga, Stefania Sanna, Vincenzo Marfoli, Romana Bazzicalupo, Moira Fini ed Eleonora Fiori.

Ognuna di loro ha contribuito, con le proprie competenze specifiche, a creare un ambiente sicuro e confortevole per la madre e il neonato.

Questo evento, apparentemente ordinario, sottolinea l’importanza cruciale dei servizi di assistenza al parto e l’impegno costante del personale sanitario a garantire il benessere materno-infantile.

La nascita di Leonardo, al di là dei numeri e delle procedure, rappresenta un momento di profonda umanità, un esempio tangibile del valore inestimabile della vita e della dedizione professionale di chi la accoglie al mondo.
Il nuovo anno si apre dunque sotto il segno di una nuova speranza, un piccolo Leonardo che incarna la promessa di un futuro luminoso.

