Quartu: Bandiera Iraniana, Un Grido di Solidarietà e Libertà

Quartu Sant’Elena, fulcro demografico della Sardegna e parte integrante del tessuto urbano metropolitano di Cagliari, si fa interprete di un’eco globale, un canto di solidarietà che risuona contro l’oppressione e l’annichilimento della libertà di espressione.

L’atto simbolico di innalzare la bandiera iraniana di protesta, nella sua iterazione alternativa che evoca speranza e resilienza, affissa all’imponente facciata dell’ex Convento dei Cappuccini, sede del governo cittadino, rappresenta un atto di profonda umanità e una chiara denuncia delle violazioni dei diritti fondamentali.

Questa non è una semplice esibizione di un drappo, ma un gesto carico di significato, un atto di riconoscimento verso la ferrea volontà di un popolo che rivendica la propria dignità.

Le tre bande orizzontali, verde, bianca e rossa, tradizionalmente cariche di simbolismo culturale e nazionale, assumono oggi una nuova valenza, un grido di ribellione contro un regime che soffoca le voci dissenzienti.

La scritta “Iran”, al centro, non è un mero identificativo geografico, ma un sigillo di appartenenza a una causa universale: il diritto di vivere in libertà.

Il sindaco Graziano Milia, con acume e sensibilità, sottolinea il coraggio straordinario che anima il popolo iraniano, un coraggio forgiato da decenni di silenzio imposto e repressione sistematica.

Particolarmente toccante è l’attenzione rivolta al ruolo propulsivo delle donne iraniane, figure emblematiche di questa lotta per l’emancipazione, le cui storie, come quelle di Armita Geravand e Mahsa Amini, incrinano il velo dell’indifferenza internazionale, trasformandosi in martiri di un ideale di giustizia.

Le loro vite, tragicamente spezzate, non sono in vano: sono scintille che accendono la fiamma della speranza in un futuro più giusto.

La posizione assunta da Quartu Sant’Elena trascende i confini amministrativi, divenendo un faro di supporto per tutte le comunità che lottano contro l’autoritarismo.

Il gesto di solidarietà non è un atto isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di impegno civile, un invito a non rimanere spettatori inerti di ingiustizie globali.

È un monito a difendere i principi democratici e a sostenere chi, con coraggio e determinazione, si oppone a qualsiasi forma di oppressione, ricordando che la libertà è un bene prezioso da proteggere e difendere a ogni costo, anche a rischio della propria esistenza.

L’eco della lotta iraniana risuona in Sardegna, alimentando la consapevolezza che la solidarietà tra popoli è l’arma più potente contro l’oscurantismo e la violenza.