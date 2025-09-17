Quartu, incidente terribile: giovane ricoverata in gravi condizioni.

Una tragedia ha scosso la comunità di Quartu Sant’Elena, dove una giovane di soli quattordici anni si trova ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Brotzu di Cagliari, a seguito di un impatto devastante.

L’incidente, verificatosi nella serata di ieri lungo la strada S’Ecca S’Arrideli, ha lasciato un segno profondo, sollevando interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale e l’inadeguatezza dell’illuminazione pubblica.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia stradale, la ragazza, impegnata nell’attraversamento della carreggiata, è stata investita da un veicolo.

La conducente, immediatamente intervenuta per prestare soccorso e allertare i servizi di emergenza, ha collaborato pienamente con le autorità, manifestando profondo cordoglio per l’accaduto.

L’intervento tempestivo del personale medico del 118 ha permesso il trasporto d’urgenza della minorenne all’ospedale Brotzu, dove è stata accolta in codice rosso e stabilizzata nel reparto di Rianimazione.

La gravità delle lesioni riportate, che interessano il cranio e il volto, testimonia la violenza dell’impatto e la precarietà della situazione clinica.

L’indagine condotta dalla polizia stradale è ora focalizzata sulla ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità e alla potenziale responsabilità del conducente.

La segnalazione di un tratto di strada immerso nell’oscurità, un problema noto e precedentemente segnalato alle autorità competenti, ha inevitabilmente innescato un acceso dibattito sulla sicurezza stradale e la necessità di interventi immediati per garantire la tutela dei pedoni, soprattutto dei più vulnerabili.

L’episodio riapre una riflessione più ampia sulle infrastrutture stradali, sull’importanza di un’adeguata illuminazione pubblica e sulla necessità di promuovere una cultura della sicurezza condivisa, che coinvolga tutti gli utenti della strada e che ponga al centro la salvaguardia della vita umana.

La speranza è che questa tragedia possa fungere da monito e spingere a un cambio di passo, volto a prevenire simili eventi e a restituire alla comunità un senso di sicurezza e tranquillità.