Quartu: Piano Turismo Sostenibile 2025-2030, una svolta per il futuro.

Il Piano Strategico per il Turismo Sostenibile 2025-2030 di Quartu ha ricevuto l’approvazione preliminare da parte della giunta comunale, segnando un passo fondamentale verso la definizione di una visione di sviluppo turistico integrata e lungimirante. Il documento è ora sottoposto all’esame delle commissioni consiliari e alla successiva votazione finale, configurandosi come un elemento chiave per la direzione futura del territorio.L’ambizione del piano non è quella di formulare un progetto immutabile, bensì di fornire un quadro di riferimento dinamico e flessibile, capace di stimolare la collaborazione sinergica tra enti pubblici, operatori privati e comunità locale. L’obiettivo primario è quello di estendere la stagione turistica, mitigando la concentrazione stagionale e distribuendo i flussi in modo più equilibrato, preservando al contempo l’integrità ambientale, la salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali.Il piano si inserisce in un contesto più ampio di politiche turistiche nazionali e regionali, riflettendo l’impegno di Quartu nel contribuire a una crescita sostenibile per l’intera Sardegna e, più in generale, per il sistema turistico italiano ed europeo. Il vicesindaco e assessore all’ambiente, Tore Sanna, ha sottolineato come questa visione strategica si fondi sulla consapevolezza di far parte di un processo evolutivo continuo, che richiede adattabilità e innovazione.Quartu vanta già un posizionamento favorevole nelle classifiche delle destinazioni turistiche regionali, con un incremento significativo degli arrivi negli ultimi anni. Tuttavia, si rende necessaria una profonda trasformazione di paradigma, che vada oltre la mera analisi delle performance quantitative. L’attenzione deve spostarsi sulla qualità dell’esperienza offerta, con un focus prioritario sul benessere della comunità locale e sulla sostenibilità ambientale.Il piano strategico contempla un’azione mirata alla tutela e al miglioramento degli ambienti naturalistici di pregio, con interventi specifici volti a valorizzare il patrimonio culturale, l’enogastronomia e le risorse immateriali del territorio. Particolare importanza è attribuita allo sviluppo di itinerari tematici integrati, dotati di una completa mappatura e segnaletica, con l’avvio di progetti pilota focalizzati sul cicloturismo, il turismo sportivo e il trekking, al fine di diversificare l’offerta e attrarre un target di visitatori sempre più attento alla sostenibilità e all’autenticità.In definitiva, il Piano Strategico per il Turismo Sostenibile di Quartu si configura come un vero e proprio progetto di sviluppo locale, volto a capitalizzare le innumerevoli opportunità offerte dal territorio, dal capitale umano alle risorse paesaggistiche, dal patrimonio storico-culturale all’eccellenza enogastronomica. Il piano rappresenta un investimento nel futuro di Quartu, con l’obiettivo di costruire un turismo responsabile, capace di generare benefici economici, sociali e ambientali duraturi per l’intera comunità.