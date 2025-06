Quartu potenzia il salvataggio balneare: sicurezza e accoglienza a mare.

Rilancio del Servizio di Salvataggio Balneare a Quartu: Un Investimento per la Sicurezza e l’Accoglienza TuristicaL’amministrazione comunale di Quartu ha approvato un piano di potenziamento significativo del servizio di salvataggio a mare, un intervento strategico volto a garantire la sicurezza e l’accoglienza dei bagnanti, residenti e visitatori, durante la stagione estiva. L’iniziativa, sostenuta da un investimento complessivo di 65.000 euro, con un contributo regionale di 50.000 euro, un finanziamento da avanzo vincolato di 13.000 euro e un cofinanziamento comunale, rappresenta un impegno concreto verso la tutela dell’incolumità pubblica e la valorizzazione del patrimonio balneare locale.Il progetto prevede la realizzazione di cinque postazioni di salvataggio avanzate, distribuite strategicamente lungo il litorale. Due saranno dislocate nel cuore del Poetto, due a Flumini e Sant’Andrea, e una a Geremeas/Kal’e Moru, aree particolarmente frequentate. Ogni postazione sarà equipaggiata con passerelle accessibili, sedie da mare job per persone con disabilità, e defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), strumenti essenziali per la gestione tempestiva di emergenze mediche.Il servizio sarà operativo ogni giorno, festivi compresi, a partire dal 30 giugno e fino al 14 settembre, garantendo una copertura continuativa dalle 9:00 alle 19:00. L’obiettivo è offrire un livello di sicurezza elevato, estendendo la copertura oltre il tradizionale picco stagionale di luglio e agosto, per abbracciare l’intero periodo estivo e rispondere alle esigenze di un flusso turistico in costante crescita.L’amministrazione comunale ha lanciato una manifestazione di interesse rivolta ad organizzazioni di volontariato iscritte ai registri nazionali e territoriali di Protezione Civile – sezione mare, riconoscendo il ruolo cruciale delle risorse umane specializzate nel garantire un servizio di salvataggio efficace e professionale. Le domande dovranno pervenire entro il 26 giugno.“La sicurezza dei nostri cittadini e dei turisti è una priorità assoluta,” afferma il vicesindaco Tore Sanna. “Questo potenziamento del servizio di salvataggio balneare non è solo un investimento economico, ma un investimento nella qualità della vita e nell’immagine della nostra comunità. L’estensione del periodo di copertura e l’aumento delle postazioni di salvataggio riflettono la nostra volontà di offrire un servizio sempre più efficiente e reattivo, in grado di rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza.”L’iniziativa non si limita all’implementazione di nuove risorse materiali. Il piano strategico include anche una valutazione continua dell’efficacia del servizio, con l’obiettivo di ottimizzare i protocolli di intervento, migliorare la formazione del personale e sensibilizzare la popolazione ai temi della prevenzione e della sicurezza in mare. L’incremento delle postazioni e l’estensione del servizio, unitamente al coinvolgimento di operatori qualificati, mirano a creare un ambiente balneare sicuro e accogliente, promuovendo un turismo responsabile e sostenibile, in grado di valorizzare le bellezze naturali del territorio e rafforzare l’attrattiva turistica di Quartu.