Rapina all’ufficio postale: arrestato uomo a Oristano

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano ha concluso un’indagine complessa che porta all’identificazione e all’applicazione di una misura restrittiva nei confronti di un uomo di 46 anni, ritenuto responsabile della rapina perpetrata il 5 giugno 2024 all’ufficio postale di Ula Tirso.

L’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo, ha permesso di ricostruire la dinamica del fatto e di raccogliere elementi probatori significativi che incastrano il presunto responsabile.

L’uomo, già noto alle autorità per precedenti coinvolgimenti con la giustizia e sottoposto a regime di sorveglianza, è stato colpito da un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza.

Le accuse contestate includono rapina aggravata, con particolare riferimento all’utilizzo di armi da fuoco e mezzi di travisamento, e porto illegale di armi in luogo pubblico.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo, completamente mascherato per occultare la propria identità, si è introdotto con fare minaccioso all’interno dell’ufficio postale, intimando una dipendente alla consegna del denaro presente nelle casse.

La sua condotta, caratterizzata da un’apparente premeditazione e freddezza, ha generato un clima di forte tensione e paura tra i presenti.

L’elemento cruciale che ha permesso agli investigatori di stringere il cerchio attorno al sospettato sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale.

Un’analisi minuziosa delle riprese, unitamente a una comparazione con filmati relativi ad una rapina precedente, commessa l’11 dicembre 2023 ad Ollastra, ha rivelato corrispondenze significative.

In particolare, elementi quali movimenti, posture e tratti somatici, sebbene parzialmente celati dalla maschera, presentavano inequivocabili affinità tra il rapinatore di Ula Tirso e uno degli arrestati per la rapina di Ollastra.

Il lavoro investigativo non si è fermato alle sole immagini.

Un’approfondita analisi del telefono cellulare dell’uomo ha restituito ulteriori indizi rilevanti.

Inoltre, il ritrovamento nella sua abitazione di un paio di pantaloni identici a quelli indossati dal rapinatore durante l’azione di Ula Tirso ha fornito una prova materiale di tangibile collegamento.

L’indagine, frutto di un attento lavoro di squadra e di competenze specialistiche, evidenzia la capacità delle forze dell’ordine di correlare eventi apparentemente distanti nel tempo e nello spazio, attraverso l’analisi di dati complessi e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Il provvedimento di obbligo di dimora rappresenta un importante passo avanti nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione di ulteriori atti illeciti.