Rapine e droga: Smascherata banda criminale a Nuoro

Un’operazione di vasta portata, orchestrata dalla Polizia di Nuoro con il supporto del Servizio Centrale Operativo e il Commissariato di Siniscola, ha portato all’arresto di sei individui originari di Orgosolo e Siniscola, presunti membri di un’organizzazione criminale specializzata in rapine armate a furgoni portavalori e attività connesse.

Altre quattro persone sono attualmente sotto indagine con l’accusa di favoreggiamento.

L’azione, maturata a seguito di un’approfondita indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro, ha portato alla luce un modus operandi sofisticato e pianificato nel dettaglio.

L’innesco delle indagini risale al 13 marzo, quando un furgone della Mondialpol fu attaccato nella zona di Torpè.

I criminali, dopo aver utilizzato colpi di arma da fuoco per immobilizzare il mezzo, sottrassero una valigetta contenente novantamila euro.

Tuttavia, quell’episodio si rivelò solo la punta dell’iceberg di un’attività criminale molto più ampia, ramificata in diverse aree della provincia di Nuoro.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di ricostruire una sequenza di eventi che coinvolgono i sospettati, tra cui un audace assalto a mano armata con l’utilizzo di esplosivo per forzare un bancomat delle Poste di Oliena il 15 agosto 2025, e una più recente, impattante rapina ai Monopoli di Stato presso il deposito di Pratosardo, nel cuore della zona industriale nuorese.

Quest’ultima, caratterizzata da un’esecuzione di particolare complessità, vide l’utilizzo di un veicolo rubato come ariete per forzare l’ingresso e la sottrazione di ingenti quantità di sigarette per un valore di trecentomila euro.

Per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, i criminali seminarono chiodi sulle strade di accesso all’area e posizionarono finti ordigni, manifestando una spregiudicatezza e una capacità di pianificazione che testimiano una preparazione meticolosa.

Le indagini hanno rivelato che la banda non si limitava a rapine a furgoni blindati, ma coltivava l’intenzione di colpire diversi esercizi commerciali nella provincia.

Un piano specifico prevedeva un attacco armato a un furgone portavalori che percorreva la 131dcn, proveniente da Olbia e diretto a Cagliari, intercettato in un momento cruciale grazie ad un intervento preventivo da parte della Polizia di Stato, che ha dirottato il convoglio, scongiurando un colpo ad alto potenziale.

Il cuore delle attività criminali sembrava essere un capannone nella zona industriale di Siniscola, utilizzato come base operativa per la conservazione di armi, esplosivi, veicoli rubati e per la pianificazione delle azioni.

Durante le perquisizioni eseguite questa mattina, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi strumenti utilizzati per gli assalti, tra cui mototroncatrici, radio, telefoni cellulari, torce e sigarette provento della rapina ai Monopoli.

La scoperta di trecento chilogrammi di marijuana, in parte già confezionata per la vendita, ha inoltre ampliato il quadro dell’attività illecita, suggerendo collegamenti con il traffico di sostanze stupefacenti.

La rete criminale, quindi, si configura come un’organizzazione complessa e ramificata, capace di operare su diversi fronti e con un impatto significativo sulla sicurezza della comunità.