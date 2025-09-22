Ricusazione al Promotore: svolta nel processo vaticano

Il processo d’appello riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei fondi riservati della Santa Sede ha assunto una nuova, delicata piega con la presentazione di un’istanza di ricusazione nei confronti del Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, da parte degli imputati Fabrizio Tirabassi, Raffaele Mincione, Enrico Crasso e il cardinale Angelo Becciu.

Questa mossa, di notevole impatto procedurale, mira a sollevare dubbi sull’imparzialità del magistrato, un elemento cruciale per garantire un equo processo.

La Corte d’appello, dopo un’attenta valutazione in camera di consiglio, ha dichiarato ammissibile la richiesta, procedendo ad ordinare alla cancelleria, nel rispetto dei termini previsti dal Codice di procedura penale vaticano, di trasmettere immediatamente l’ordinanza e le eventuali repliche del Promotore Diddi alla Corte di Cassazione.

Quest’ultimo organo giudiziario, di fondamentale importanza nel sistema giuridico vaticano, dovrà esaminare l’istanza di ricusazione e decidere sulla sua fondatezza.

La sua decisione avrà ripercussioni significative sul prosseguimento del processo.

La composizione della Corte di Cassazione vaticana è composta da quattro eminenti figure cardinalizie: il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e Camerlengo di Santa Romana Chiesa, carica che lo pone in una posizione di notevole responsabilità all’interno della Curia Romana; il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, noto per il suo impegno pastorale e sociale; il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, e il cardinale Mauro Gambetti, vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, figura chiave nell’amministrazione e nell’ordinamento della Città del Vaticano.

Il processo di secondo grado si è inaugurato nell’innovativa aula giudiziaria del tribunale vaticano, recentemente inaugurata e benedetta dal Papa, un gesto che sottolinea l’importanza del processo per la Santa Sede.

La nuova aula, situata nel cuore del palazzo apostolico, è stata concepita per garantire la dignità e la funzionalità delle sedute giudiziarie.

Tra gli imputati presenti durante la prima sessione, figuravano il cardinale Angelo Becciu, Enrico Crasso, Raffaele Mincione, Fabrizio Tirabassi e Nicola Squillace.

Assenti, invece, figure chiave come Cecilia Marogna, Gianluigi Torzi, Renè Bruelhart e Tommaso Di Ruzza, la cui partecipazione potrebbe aver influenzato la dinamica processuale.

L’assenza di questi soggetti solleva interrogativi sulla completezza delle prove e sulla possibilità di un quadro giudiziario pienamente ricostruito.

L’istanza di ricusazione, l’assenza di alcuni imputati e la composizione della Corte di Cassazione delineano un quadro di complessità giuridica e istituzionale, in cui la ricerca della verità e la salvaguardia dell’equità processuale rappresentano priorità assolute per la Santa Sede.

L’attenzione della comunità internazionale è puntata su questo caso, che tocca questioni delicate riguardanti la gestione delle risorse finanziarie e l’amministrazione della giustizia all’interno della Chiesa cattolica.