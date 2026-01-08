Rinascita Fornaci Picci: Un Parco Urbano per Quartu

Rinascita delle Fornaci Picci: Un Parco Urbano per Quartu, un Modello di Rigenerazione SostenibileQuartu Sant’Elena si appresta a inaugurare una nuova era per il suo territorio con il lancio ufficiale del bando per la realizzazione del parco urbano che sorgerà attorno all’ex complesso industriale delle Fornaci Picci.

L’iniziativa, sostenuta da un investimento congiunto di 4,5 milioni di euro dalla Regione Sardegna e 530.000 euro dal Comune, rappresenta molto più di un semplice intervento di riqualificazione; si configura come un progetto pilota di rigenerazione urbana, un esempio di come trasformare aree dismesse e cariche di storia in spazi vitali e inclusivi.

L’area, un tempo simbolo di attività industriale, sarà completamente riprogettata per integrare circuiti pedonali e ciclabili che si snoderanno tra le Fornaci e il Rio Is Cungiuas, creando una rete di connessioni ecologiche e sociali.

Saranno realizzati ampi spazi verdi, aree di sosta e parcheggi strategici, pensati per facilitare l’accesso e la fruizione del parco da parte di tutti i cittadini.

L’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini sottolinea l’importanza di questa iniziativa come superamento di un periodo di stallo, dovuto alle complessità procedurali del programma ministeriale PINQuA.

La sinergia tra Regione e Comune ha permesso di sbloccare la situazione e programmare l’apertura del primo cantiere in tempi brevi, con un immediato avvio della procedura di gara per la ristrutturazione del primo edificio che si affaccia su via Brigata Sassari.

Il bando, gestito attraverso la piattaforma SardegnaCat, è aperto a tutti gli operatori economici abilitati nel Mercato Elettronico della Regione, promuovendo una competizione trasparente e inclusiva.

Il Comune di Quartu evidenzia come la rigenerazione urbana non si limiti alla mera ristrutturazione fisica, ma implichi una profonda trasformazione sociale ed economica, restituendo ai cittadini spazi che favoriscano l’incontro, la partecipazione e la creazione di nuove opportunità.

Il progetto va ben oltre la semplice creazione di un parco.

Comprende infatti un approccio olistico che integra principi di sostenibilità ambientale, coesione sociale e innovazione tecnologica.

Previste infatti azioni di forestazione urbana mirate a incrementare la biodiversità locale, l’utilizzo di materiali drenanti per la gestione delle acque piovane, la realizzazione di sistemi di recupero delle acque meteoriche, l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, e la sostituzione di specie vegetali alloctone con specie autoctone, per preservare l’identità botanica del territorio.

Saranno inoltre creati percorsi naturalistici guidati, aree dedicate ad attività sportive e ricreative per tutte le età, promuovendo uno stile di vita attivo e sano.

La rinascita delle Fornaci Picci si prefigge di diventare un modello di sviluppo urbano sostenibile, capace di coniugare la tutela del patrimonio storico-industriale con la creazione di un ambiente vivibile e attrattivo per la comunità, un vero e proprio polmone verde per Quartu Sant’Elena.