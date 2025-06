Riqualificazione Piazza Università: Progetto Studentesco per Sassari

Riqualificazione di Piazza Università: Un Progetto Studentesco per il Cuore di SassariL’Università di Sassari, con uno sguardo rivolto al futuro e un profondo legame con il suo territorio, ha recentemente celebrato la premiazione di un concorso di idee dedicato alla riqualificazione di Piazza Università. L’iniziativa, aperta agli studenti dei corsi di laurea, ha visto emergere proposte innovative che mirano a restituire alla piazza la sua centralità, trasformandola in un fulcro di vita sociale, culturale e amministrativa per la comunità sassarese.Il progetto vincitore, “Simbiosi urbane”, ideato da Greta Cabras e Riccardo Cubeddu, ha saputo interpretare al meglio le aspettative del jury, coniugando funzionalità estetiche e sostenibilità ambientale. Accompagnato sul podio dai progetti “Piazza Culleziu” di Matteo Carmine Fusaro e “Turritanae” di Gaia Sebastiana Ferrario, Fabio Auci e Giulio Pinto, i progetti vincitori hanno ricevuto un contributo economico complessivo di 10.000 euro, un riconoscimento tangibile del loro talento e della loro capacità di visione.Il concorso, promosso dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (Dadu) e dall’Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti, ha ricevuto un impulso decisivo grazie ai fondi del 5X1000 del 2022, strategicamente destinati a stimolare la creatività studentesca e a promuovere interventi di rigenerazione urbana. Il Rettore Gavino Mariotti e il Direttore del Dadu, Emilio Turco, hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa come esempio di come l’università possa fungere da motore di innovazione e di sviluppo per il territorio.La visione dell’Università di Sassari per Piazza Università è chiara: uno spazio pedonale e ciclabile, liberato dal traffico automobilare, che esalti la bellezza del palazzo storico e diventi un luogo di incontro e di scambio. L’ambizione è quella di creare un’area flessibile, capace di accogliere mercati, eventi culturali e manifestazioni pubbliche, arricchendo la vita della comunità.Il progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione del centro storico, che prevede il trasferimento degli uffici amministrativi in Piazza Università, come già iniziato con l’inaugurazione di Palazzo Porta Nuova. Questa scelta strategica mira a rafforzare il legame tra l’università e il tessuto urbano, contribuendo a rivitalizzare il cuore della città e a promuoverne la valorizzazione.Il Sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha espresso un vivo apprezzamento per le proposte presentate, sottolineando come i progetti vincitori abbiano superato l’idea semplicistica di una piazza come mero parcheggio. L’attenzione si concentra ora sulla ricerca di soluzioni di parcheggio adeguate nelle aree limitrofe, preservando la funzione polifunzionale della piazza come spazio pubblico di qualità. La riqualificazione di Piazza Università si configura dunque come un’opportunità unica per ridisegnare il futuro del centro sassarese, coniugando tradizione e innovazione, sostenibilità ambientale e sviluppo sociale.