Rottami e inquinamento: smantellata discarica abusiva a San Gavino Monreale

In località Gruì, nel territorio di San Gavino Monreale, i Carabinieri hanno smascherato un’attività illecita, un’insidiosa combinazione di degrado ambientale e violazione delle normative in materia di gestione dei rifiuti.

L’area, inizialmente presentata come una semplice officina, si è rivelata essere un sofisticato impianto abusivo di demolizione veicoli fuori uso, un’area di circa 1800 metri quadrati trasformata in una vera e propria discarica incontrollata di materiali di scarto.

L’indagine, protrattasi per diversi giorni, ha permesso ai militari dell’Arma, supportati dal Nucleo Operativo Ecologico (NOE), di ricostruire la portata dell’attività illegale.

L’imprenditore, un carrozziere quarantaseienne residente a San Gavino Monreale e originario di Cagliari, è stato denunciato e l’intera area è stata sottoposta a sequestro, destinata alla confisca.

La scoperta ha rivelato un quadro allarmante: oltre settanta veicoli in stato di abbandono e parziale smontaggio, comprendenti automobili, motocicli, camper, imbarcazioni e persino un carroattrezzi, giacevano ammassati in un ambiente privo di qualsiasi controllo ambientale.

A questi si aggiungono decine di componenti meccanici, quali blocchi motore, cambi e portiere, smontati in maniera irregolare e priva di ogni procedura corretta.

L’accusa non si limita alla semplice gestione abusiva di rottami.

Le verifiche ambientali hanno evidenziato pratiche ancora più gravi, quali scarichi non autorizzati di oli esausti e altre sostanze inquinanti direttamente nel suolo, mettendo a serio rischio la qualità delle acque sotterranee e dell’ecosistema circostante.

L’assenza di autorizzazioni ambientali e antincendio, elementi imprescindibili per qualsiasi attività di questo tipo, è un ulteriore elemento che aggrava la situazione, testimoniando una totale mancanza di rispetto per le normative vigenti.

Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla necessità di rafforzare i controlli ambientali, non solo per tutelare il territorio, ma anche per prevenire danni alla salute pubblica e per garantire la sostenibilità ambientale del nostro Paese.

L’attività illecita, oltre a generare un ingente danno economico, rappresenta una seria minaccia per l’ambiente e per la collettività, richiedendo un intervento immediato e risoluto.

La confisca dell’area, a seguito del sequestro, mira a sanare la situazione e a prevenire ulteriori abusi, restituendo al territorio un’area contaminata da pratiche illegali e dannose.