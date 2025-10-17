Sagra Olive: Villamassargia, un viaggio nel cuore della Sardegna

Sagra delle Olive di Villamassargia: Un’immersione nel cuore del paesaggio olivicolo sardoDal 17 al 19 ottobre, Villamassargia si trasforma in un vibrante crocevia di cultura, gastronomia e tradizione, celebrando la Sagra delle Olive, un evento profondamente radicato nell’identità della comunità e nel suo legame con il territorio.

La location scelta, l’oasi naturalistica di “S’Ortu Mannu”, con il suo bosco secolare di ulivi maestosi, non è casuale: incarna la ricchezza paesaggistica e la storia millenaria legata alla coltivazione dell’olivo.

La Sindaca Debora Porrà ha sottolineato come la sagra rappresenti un’opportunità unica per proiettare l’immagine di Villamassargia e delle sue eccellenze agroalimentari nel panorama nazionale e internazionale.

Un invito a “coltivare la nostra identità” non solo attraverso la produzione di olio extra vergine di alta qualità, ma anche attraverso la promozione delle tradizioni, dell’artigianato e del patrimonio culturale locale.

L’evento si configura come un motore di sviluppo territoriale, capace di generare nuove opportunità economiche e di contrastare lo spopolamento delle aree rurali.

Quest’anno, la sagra si arricchisce di un appuntamento di particolare rilevanza: il primo congresso nazionale dei paesaggi dell’olio, in collaborazione con l’associazione “Città dell’Olio”.

Questa iniziativa ambiziosa mira a creare una rete di collaborazione tra istituzioni, ricercatori, esperti e operatori del settore, per affrontare temi cruciali come la sostenibilità ambientale, lo sviluppo rurale, il turismo enogastronomico e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il riconoscimento dei paesaggi rurali storici da parte del Ministero dell’Agricoltura, come evidenziato dal Presidente di “Città dell’Olio”, Michele Sonnessa, costituisce un passo fondamentale per la tutela di questi tesori inestimabili e per la creazione di un’economia più resiliente e inclusiva.

Il programma della sagra offre un ricco calendario di eventi, che spaziano dalla musica popolare al cooking show, dalle degustazioni guidate agli incontri tematici.

Tra gli ospiti attesi, spiccano la band cagliaritana dei Sikitikis e, per il gran finale, i Modena City Ramblers, capaci di animare la serata con la loro energia contagiosa.

Un’attenzione particolare è dedicata alla sperimentazione gastronomica con “Evoolio”, un happy hour internazionale ideato dagli studenti di Afa Intercultura, che proporranno cocktail originali a base di olio extra vergine di oliva, abbinati a finger food con prodotti tipici sardi.

L’apertura della sagra è pensata per i più piccoli, con un programma di letture, laboratori e attività ludiche curate da diverse realtà locali, tra cui il Cpt Ilaria Alpi, l’associazione Elda Mazzocchi Scarzella, l’agenzia Laore, Agris Sardegna, l’associazione Gioiosa Guardia, Auser e il gruppo folk Pilar.

Questa iniziativa sottolinea l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la terra, le tradizioni e il valore del lavoro artigianale, contribuendo a preservare l’identità culturale di Villamassargia e a costruire un futuro sostenibile per il territorio.

La sagra delle olive si conferma dunque un evento imperdibile, un’occasione unica per scoprire la bellezza del paesaggio olivicolo sardo e per celebrare la sua ricchezza culturale e gastronomica.