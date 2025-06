San Pietro accoglie l’eccellenza crocieristica di Explora II

L’avventura di San Pietro accoglie un’icona del lusso crocieristico: la Explora II, fiore all’occhiello di Explora Journeys, l’offerta premium di MSC Crociere. Questo evento segna una prima storica per l’isola, testimoniando un’evoluzione nel panorama del turismo di mare, sempre più orientato verso esperienze raffinate e su misura.La Explora II non è semplicemente una nave da crociera; è un galleggiante santuario del lusso, concepito per soddisfare un pubblico esigente, attento alla personalizzazione e alla cura del dettaglio. La sua filosofia si allinea con la ricerca di uno stile di vita lussuoso e autentico, lontano dalle convenzioni del turismo di massa.Con una capacità di circa novecento passeggeri, la nave ha attraccato a Carloforte, liberando a terra un flusso di visitatori desiderosi di scoprire le bellezze naturali e il fascino culturale dell’isola. A disposizione degli ospiti, un’ampia gamma di servizi esclusivi: 461 suite eleganti, tutte con vista mare, cinque piscine riscaldate per il relax e il benessere, sei ristoranti gourmet che offrono una cucina di altissimo livello e una dodecina di bar e lounge, perfetti per socializzare o godersi un momento di tranquillità.La cerimonia inaugurale a bordo della Explora II ha visto il tenente di vascello Domenico Pascariello, capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e comandante del porto di Carloforte, onorare l’evento con il tradizionale scambio di stemmi, gesto simbolico che sancisce il primo approdo della nave. In un momento di reciproco riconoscimento, Pascariello ha espresso la sua gratitudine al comandante della nave e all’equipaggio, sottolineando l’importanza di questa visita per l’isola e la sua comunità. Questo approdo non è solo un evento turistico, ma un’opportunità per promuovere il territorio e le sue eccellenze, rafforzando l’immagine di San Pietro come destinazione di pregio nel panorama del turismo mediterraneo. L’evento rappresenta inoltre un segnale di crescita economica e di sviluppo per l’intera area circostante.