Sanità Sarda: Vertenza Sensi, Crisi e Sfide per il Futuro

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che ha ribadito il diritto al reintegro di Flavio Sensi, Direttore Generale della ASL 1 di Sassari, e le successive scelte della Giunta Regionale, rappresentano un punto di svolta cruciale per la sanità sarda, un sistema gravato da anni di criticità strutturali e gestionali.

La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in una dichiarazione a margine degli eventi legati all’America’s Cup, ha sottolineato come questo sviluppo proceda in linea con i piani strategici già delineati, minimizzando le strumentali polemiche sollevate dall’opposizione.

La decisione del TAR, lungamente attesa, ha condizionato l’azione amministrativa, portando la Regione a sospendere la nomina di un nuovo Direttore Generale per l’ASL 1, evidenziando un approccio improntato alla legalità e al rispetto delle pronunce giudiziarie.

La Presidente Todde ha ribadito l’impegno della sua amministrazione a selezionare figure apicali in sanità sulla base di criteri di competenza professionale, distaccandosi da logiche di appartenenza politica.

Questa scelta, lungi dall’essere un mero gesto formale, riflette una volontà di rinnovamento nella governance della sanità regionale.

L’occasione è stata utilizzata per affrontare un tema più ampio: la profonda crisi che affligge il sistema sanitario sardo.

I dati resi pubblici dall’Istituto Gimbe, che posizionano la Sardegna al penultimo posto in Italia per il mancato rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), impongono una riflessione urgente e una revisione radicale delle politiche sanitarie.

La Presidente ha lanciato una sfida diretta all’opposizione, interrogandosi sul loro operato durante i governi precedenti e chiedendo conto delle promesse non mantenute e delle soluzioni proposte ora, quando non detengono più il potere decisionale.

La sfida più impegnativa, tuttavia, non risiede nella gestione delle immediate conseguenze della sentenza del TAR, ma nel ripristino della fiducia dei cittadini e nel recupero delle performance del sistema sanitario.

In questo contesto, l’amministrazione regionale ha già avviato azioni concrete per ridurre le liste d’attesa, con un piano di richiamo di circa 30.000 pazienti nella ASL 8 di Cagliari, un primo passo verso un servizio più efficiente e accessibile.

La Presidente Todde ha concluso ribadendo l’importanza di valutare l’operato di una amministrazione sulla base di risultati tangibili e misurabili, invitando a non farsi ingannare da facili slogan e da retorica demagogica.

Il futuro della sanità sarda si giocherà sui numeri del 2025 e del 2026, indicatori chiave di un percorso di risanamento e di miglioramento continuo, un percorso che richiede impegno, visione strategica e, soprattutto, responsabilità condivisa.

La vera sfida è trasformare le promesse in realtà, restituendo alla popolazione sarda una sanità pubblica efficiente, equa e al servizio del bene comune.