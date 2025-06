Sardegna, 16,5 milioni per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo sostenibile.

La Sardegna, un’isola intrisa di storia e sfide demografiche, ha ricevuto un significativo sostegno dalla Fondazione Con il Sud, con oltre 16,5 milioni di euro destinati a progetti di utilità sociale dal 2023. Questo investimento strategico, che si affianca ai quasi 5 milioni di euro erogati direttamente dalla Fondazione in Sardegna, testimonia un impegno concreto nel promuovere lo sviluppo sostenibile e contrastare lo spopolamento, un fenomeno che da tempo affligge l’arcipelago.Il piano attività 2025-2027, recentemente presentato, proietta un’attenzione mirata a settori cruciali per il futuro dell’isola: volontariato, turismo responsabile, sviluppo locale, sport sociale come strumento di inclusione, ricerca scientifica applicata, interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, agricoltura sociale come motore di resilienza economica e ambientale, formazione professionale, educazione giovanile, sostegno all’imprenditoria sociale, accoglienza e integrazione degli immigrati, valorizzazione del patrimonio culturale, riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, tutela dell’ambiente e promozione di pratiche ecologiche.L’esperienza di Domus de Luna, un’associazione che ha saputo interpretare le esigenze del territorio, illustra la valenza di un approccio continuativo e di una relazione di fiducia con i finanziatori. Ugo Bressanello, fondatore e presidente dell’associazione, sottolinea come la Fondazione Con il Sud si sia distinta per una vicinanza che va oltre il mero sostegno economico, creando un legame duraturo e contribuendo alla crescita dei progetti.Il piano triennale si propone di affrontare le complesse dinamiche dello spopolamento, con un focus particolare sull’integrazione di interventi a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione e sulla riscoperta del legame con il territorio. Un esempio emblematico è rappresentato dalle iniziative che combinano la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio con un rinnovato interesse per l’agricoltura e la valorizzazione delle risorse naturali. Progetti come “l’oasi del cervo e della luna” e la “fattoria molto sociale” incarnano questo approccio innovativo, mirato a creare opportunità di crescita e inclusione attraverso il lavoro e la riscoperta delle tradizioni locali.Un’altra iniziativa degna di nota è la “Casa dei Sogni” a Cardedu, un progetto di vacanze solidali realizzato in una villetta confiscata, che offre ospitalità a bambini, donne vittime di violenza e persone con disabilità. Questa iniziativa dimostra come la riqualificazione di beni confiscati possa trasformarsi in un motore di sviluppo sociale e un segno tangibile di speranza per le comunità più marginalizzate.Il futuro delle iniziative promosse dalla Fondazione Con il Sud in Sardegna si preannuncia ricco di sfide e opportunità, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale, promuovere lo sviluppo sostenibile e costruire un futuro più equo e inclusivo per l’intera comunità.