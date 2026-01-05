Sardegna, 2026: Mite illusione, poi l’ondata di freddo in arrivo.

Un’anomala persistenza di temperature miti ha caratterizzato i primi giorni del 2026 in Sardegna, un’illusione destinata a infrangersi con l’irruzione di una vasta e complessa area di bassa pressione.

Questa perturbazione, originata nelle regioni polari e rafforzata dalla Scandinavia, si sta rapidamente estendendo verso il bacino del Mediterraneo, investendo con forza l’arcipelago.

Il fenomeno non è un evento isolato, ma parte di un quadro meteorologico globale segnato da una crescente variabilità climatica, con implicazioni significative per l’agricoltura, la gestione delle risorse idriche e la sicurezza civile dell’isola.

Gli esperti della base aeronautica di Decimomannu monitorano attentamente l’evoluzione del sistema perturbativo.

Le prime avvisaglie dell’instabilità si manifesteranno già nelle prossime ore, con precipitazioni sparse che si intensificheranno progressivamente.

Il 6 gennaio vedrà una breve tregua, prelude a un ritorno delle piogge più persistenti nella notte successiva.

Parallelamente, si registrerà un crollo generalizzato delle temperature, con lo zero termico che si abbasserà rapidamente oltre i mille metri d’altitudine sulle imponenti vette del Gennargentu.

Il 7 gennaio, giorno di mercoledì, sarà particolarmente critico.

Le precipitazioni, inizialmente a carattere piovoso, si trasformeranno in neve anche a quote collinari, tra i 600 e i 1000 metri.

La perturbazione manterrà la sua influenza anche nell’8 gennaio, concentrandosi prevalentemente sulle zone montuose più elevate.

L’abbassamento termico sarà marcato: si prevedono minime tra i 5-6 gradi e gli 8 gradi nel Campidano, scendendo fino ai 4-2 gradi nelle aree interne.

Il 7 gennaio, nelle zone interne, si arriverà a valori prossimi allo zero grado sotto i 600 metri, con rischio di gelate diffuse e assenza di precipitazioni nevose a quote inferiori.

Il vento di Maestrale, pungente e freddo, si intensificherà tra il 7 e l’8 gennaio, generando mareggiate lungo le coste occidentali e contribuendo a un ulteriore abbassamento della percezione termica.

L’esposizione alle correnti fredde provenienti da nord-ovest rende le coste occidentali particolarmente vulnerabili all’erosione e al rischio di fenomeni di inondazione costiera.

Nonostante un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche tra l’8 e il 9 gennaio, dovuto a una breve rimonta dell’alta pressione, l’arcipelago si prepara ad affrontare un’altra ondata di freddo, con l’arrivo di un’ulteriore perturbazione dal nord Europa tra il 9 e il 10 gennaio.

Questo scenario a “otto” meteorologico, con alternate fasi di mitezza e bruschi cali termici, sottolinea la crescente imprevedibilità dei modelli climatici e l’importanza di una pianificazione attenta e di un sistema di allerta precoce efficace per proteggere la popolazione e le infrastrutture dell’isola.

La sequenza di eventi suggerisce inoltre una potenziale alterazione dei cicli naturali e un impatto significativo sull’ecosistema sardo, richiedendo un monitoraggio costante e interventi mirati per la mitigazione dei rischi e l’adattamento ai cambiamenti climatici.