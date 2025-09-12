venerdì 12 Settembre 2025
Cagliari
Cagliari Cronaca

Sardegna, allarme violenza di genere: tre arresti in pochi giorni

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nei giorni recenti, la complessa problematica della violenza di genere ha visto emergere tre casi distinti, segnando un allarmante quadro di comportamenti persecutori e aggressioni che colpiscono donne in diverse aree della Sardegna.
Questi episodi, culminati con arresti da parte delle forze dell’ordine, evidenziano la persistenza di dinamiche di controllo e sopraffazione che si manifestano anche dopo la fine di relazioni sentimentali.

Il primo caso, verificatosi a Olbia, ha coinvolto un uomo di 38 anni accusato di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex compagna.
Le indagini, condotte dagli agenti della polizia di Stato, hanno ricostruito un quadro di escalation di violenza e manipolazione.
L’uomo, incapace di accettare la rottura, ha perpetrato aggressioni fisiche, culminate in tentativi di strangolamento e intrusioni forzate nell’abitazione della donna, violando il suo spazio vitale e la sua libertà personale.
La sua detenzione, disposta in regime di custodia cautelare presso il carcere di Sassari Bancali, rappresenta un tentativo di interrompere questa spirale di violenza e garantire la sicurezza della vittima.

Parallelamente, a Olbia, un altro uomo, di nazionalità straniera, è stato arrestato per aver intimidito l’ex compagna nel tentativo di impedirle di perseguire un’azione legale.

Il comportamento dell’uomo, caratterizzato da un costante pedinamento e minacce di morte rivolte anche al nuovo compagno della donna, rivela un tentativo di esercitare un controllo psicologico e coercitivo.

Un elemento significativo in questo caso è la conferma, attraverso immagini di videosorveglianza, della natura minacciosa dei suoi gesti e parole, fornendo elementi concreti a sostegno delle accuse.

Infine, un cinquantenne, su disposizione del tribunale di Nuoro, è stato arrestato per stalking, dimostrando come la violenza di genere possa manifestarsi anche attraverso forme di abuso psicologico e manipolazione digitale.

L’uomo, incapace di accettare la fine della relazione, ha creato un falso profilo Instagram per diffondere immagini della donna e commentarle con frasi denigratorie, configurando un chiaro tentativo di umiliazione pubblica e di lesione della sua dignità.
Questo episodio sottolinea l’importanza di contrastare anche le forme di violenza online, sempre più utilizzate per esercitare controllo e intimidazione.

Questi tre casi, pur nella loro diversità, convergono nel denunciare una radicata difficoltà da parte di alcuni uomini nell’accettare la fine di una relazione e nel rispettare l’autonomia e la libertà della donna.
L’intervento delle forze dell’ordine e il sistema giudiziario si rivelano necessari per tutelare le vittime e interrompere queste dinamiche distruttive, ma è fondamentale promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza che affronti le cause profonde di questa piaga sociale.

