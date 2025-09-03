mercoledì 3 Settembre 2025
Sardegna, arrestato per coltivazione illegale di cannabis.

Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Tonara, supportata dall’intervento strategico dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, ha portato all’arresto di un giovane ventenne a Desulo, in territorio sardo.

L’attività, scaturita da un’indagine mirata, ha permesso di individuare e sequestrare una coltivazione di cannabis di notevole entità, celata con abilità nel paesaggio montano.

L’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato mentre si occupava della cura della piantagione, potando le piante e raccogliendo le infiorescenze in fase di maturazione.
La coltivazione, estesa su un terreno appositamente preparato, comprendeva ben 104 piante di cannabis, la cui altezza variava considerevolmente, da circa 40 a 150 centimetri, indicando diverse fasi di crescita.
Elemento chiave per il successo dell’operazione è stata la sofisticazione dell’impianto idrico, progettato per garantire un’irrigazione costante e discreta.

Un complesso sistema di tubature, esteso per 200 metri, era collegato a una cisterna, elemento che testimonia l’impegno e la cura profusa nella gestione della coltivazione illegale.

La scelta del luogo, immerso nella vegetazione e in una zona relativamente isolata, mirava a rendere più difficile l’individuazione da parte delle forze dell’ordine.
L’uso del territorio, per attività illegali, solleva questioni di ordine ambientale e di utilizzo del patrimonio naturale.
Il giovane, ora agli arresti domiciliari, è accusato di coltivazione, produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reati previsti dall’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti.
L’operazione rientra in un più ampio impegno delle forze dell’ordine volto a contrastare la criminalità organizzata e a tutelare il territorio, un territorio che, come dimostra questo caso, può essere sfruttato per attività illegali con conseguenze negative per l’ambiente e la sicurezza pubblica.
L’utilizzo di tecnologie avanzate, come l’impiego dello Squadrone Eliportato, evidenzia la crescente complessità delle strategie investigative e l’adattamento delle forze dell’ordine per affrontare sfide sempre più sofisticate.

